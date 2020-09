Opel Movano: nel 2021 arrivano il Movano e il Combo elettrici

Oltre al Vivaro-e, Opel è pronta ad ampliare la propria offerta di vetture elettriche da trasporto urbano con il Movano e il Combo, in arrivo dal prossimo anno

Opel diventerà sempre più protagonista della rivoluzione elettrica che sta interessando la sua gamma di veicoli destinati al trasporto urbano: ad annunciarlo è stato il CEO Michael Lohscheller durante la IFA Shift Mobility, convention dedicata alla mobilità con energie alternative a quelle tradizionali a benzina e diesel. Assieme alle prime consegne del Vivaro-e, la Casa tedesca ha in programma di lanciare le versioni 100% elettriche del Movano e del Combo a partire dal prossimo anno, senza dimenticare tutte le altre vetture che contraddistinguono la gamma stradale, tra le quali Zafira-e, la nuova Opel Mokka e la berlina Opel Astra.

Lo slogan è “Opel Goes Electric”, che fa capire la direzione del marchio tedesco nel prossimo futuro: “L’elettrificazione è particolarmente importante nel segmento dei veicoli commerciali leggeri – ha affermato Michael Lohscheller – Sia come veicolo per le consegne nell’ultimo miglio che per l’uso da parte degli artigiani: con Opel Combo, Vivaro e Movano, offriamo ai nostri clienti la possibilità di guidare senza emissioni nei centri città con numerose varianti individuali. Già dal 2021 abbiamo quindi in programma di lanciare sul mercato una versione elettrica per ogni mezzo della nostra gamma di veicoli commerciali: avevano promesso “Opel Goes Electric” e lo manterremo“.