Opel Vivaro-e: dal 2020 il best seller tedesco diventa elettrico

Prosegue l’offensiva elettrica di Opel. La casa tedesca, in vista del nuovo anno, ha annunciato il lancio dell’Opel Vivaro in versione elettrica a batteria. I clienti potranno scegliere fra due dimensioni della batteria, a seconda delle loro esigenze. Il nuovo Opel Vivaro-e verrà proposto con batteria da 50 kWh con autonomia fino a 200 chilometri o da 75k Wh con autonomia fino a 300 km secondo il ciclo WLTP1. Con l’aumento dell’importanza delle consegne a emissioni zero nelle aree urbane, la domanda di veicoli commerciali leggeri a trazione esclusivamente elettrica è destinata a crescere di conseguenza.

Opel Vivaro-e

Opel Vivaro-e si basa sulla piattaforma EMP2 del Gruppo, estremamente versatile e in grado di consentire l’impiego di propulsori sia convenzionali sia elettrificati. Vivaro-e va ad ampliare la gamma di Opel di veicoli commerciali dalla spiccata efficienza. Con il nuovo Opel Vivaro-e, il Marchio tedesco scrive un nuovo capitolo della storia di uno dei veicoli di maggior successo con le oltre 650.000 unità vendute dal 2001. Questo veicolo commerciale multi-funzione è ora disponibile in tre lunghezze invece di due (4,60 metri, 4,95 m e 5,30 m). Rispetto al modello precedente ha inoltre una portata di 200 kg superiore (fino a 1.400 chilogrammi) ed è in grado di trainare mezza tonnellata in più (peso rimorchiabile fino a 2.500 kg).

La maggior parte delle versioni del nuovo Vivaro ha un’altezza di soli 1,90 m e può quindi accedere ai parcheggi sotterranei. Risulta inoltre ottimizzato il confort per conducente e passeggeri. Numerose tecnologie innovative e sistemi di assistenza alla guida – dal sistema elettronico IntelliGrip per il controllo attivo della trazione, alla telecamera posteriore panoramica da 180 gradi, al sistema di infotainment multimediale – sono disponibili su richiesta. Dotazioni quali le portiere scorrevoli azionate da sensori e il sistema FlexCargo, che consente l’abbattimento dello schienale dei sedili, aumentano la praticità d’uso a fini lavorativi.

“Opel ha optato per l’elettrico. Tutti i modelli a marchio Opel saranno elettrificati entro il 2024 – ha detto Michael Lohscheller, CEO di Opel -. I clienti potranno dunque scegliere la versione elettrica di qualsiasi modello. I veicoli commerciali elettrificati rivestiranno un ruolo particolarmente importante per l’ultimo miglio nelle aree urbane, ad esempio, per il trasporto di persone o per la consegna di merci. Perciò sono molto contento che Vivaro-e sia disponibile già a partire dal prossimo anno, in attesa delle versioni elettrificate di Opel Combo Life, Combo Cargo e Zafira Life che arriveranno nel 2021“.