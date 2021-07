Pininfarina firma il design della nuova gamma di camion di Gaussin

Pininfarina è l'autore del design delle nuove cabine dei camion Gaussin pensate per garantire massimo comfort e sicurezza per gli autisti. "Siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione con Gaussin, un attore riconosciuto nella mobilità pulita e innovativa", ha detto Kevin Rice

Gaussin una società di ingegneria che progetta, assembla e vende prodotti e servizi innovativi nel campo dei trasporti e della logistica, ha annunciato l’inizio di una nuova collaborazione: prossimi cammino, infatti, saranno disegnati da un’iconica del design: Pininfarina.

Pininfarina firma anche i camion

Il mondo dei trasporti sta cambiando a causa della necessità di spostare le merci in modo pulito e intelligente e del crescente impatto dell’e-commerce nella nostra società. I camion Gaussin sono stati sviluppati attorno a due componenti principali: la rivoluzionaria piattaforma modulare intelligente alimentata da sistemi a idrogeno o a batteria e un concetto di cabina completamente nuovo, disegnato da Pininfarina per il comfort e la sicurezza del conducente, capace di integrarsi con l’ambiente in modo silenzioso e intelligente. Il lavoro del designer ha riguardato tutta la gamma, composta da motrici classe 8 44 T con autonomia fino a 1200 km combinando energia elettrica e a idrogeno, camion rigidi per una distribuzione pulita e silenziosa nelle aree urbane, camion rigidi per edilizia (come betoniere e ribaltabili), camion rigidi per la gestione dei rifiuti e anche il camion da corsa Gaussin H2. Pininfarina, facendo leva sulla sua solida esperienza nella mobilità sostenibile, ha creato un’identità progettuale distintiva per la nuova gamma di camion Gaussin, esaltando i valori principali dei prodotti: prestazioni e sostenibilità. Il risultato della collaborazione è un linguaggio di design che darà vita a una famiglia completa di camion innovativi, stabilendo un nuovo standard per il mercato.

“La cabina deve essere allineata alle nuove esigenze di mobilità. Deve essere il collegamento tra il conducente e la sua missione, tra il camion e il suo ambiente. Deve essere pulita, sicura, amichevole ma anche intelligente per funzionare con un alto livello di efficienza e deve avere un design che duri nel tempo – ha detto Christophe Gaussin, CEO del brand -. Pininfarina non ha solo disegnato una cabina moderna e dall’aspetto accattivante, ma ha creato una storia transgenerazionale. In Gaussin, ovviamente, stiamo lavorando sulle prestazioni pensate per i nostri clienti, ma anche in favore del pianeta e delle prossime generazioni. Proprio per questo abbiamo scelto di collaborare con Pininfarina”. “Siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione con Gaussin, un attore riconosciuto nella mobilità pulita e innovativa – ha aggiunto Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina -. Il Gruppo Pininfarina è profondamente coinvolto nella progettazione di esperienze utente uniche, che uniscono il mondo fisico e quello digitale attraverso l’estetica e la tecnologia. Siamo convinti che la combinazione del nostro know-how porterà al successo della nuova gamma di camion sviluppata da Gaussin“.