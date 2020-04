Alfa Romeo Duetto Icon-e, la spider elettrica di Garage Italia

Con la Duetto Icon-e, Garage Italia dà nuova vita a un modello iconico firmato da Pininfarina e realizzato da Alfa Romeo per quasi trent'anni a partire dal 1966

Si chiama Alfa Romeo Duetto Icon-e la nuova nata in casa Garage Italia. l’atelier dedicato alle due e quattro ruote realizzato da Lapo Elkann nel cuore di Milano, ispirata alla Spider Duetto realizzata dalla Casa del Biscione da metà degli anni Sessanta fino a metà degli anni Novanta.

Garage Italia, la fabbrica dei sogni green

Attraverso il proprio profilo Facebook, Garage Italia ha annunciato il progetto Alfa Romeo Duetto Icon-e, una versione 100% elettrica che si basa però, su un grande classico del mondo dell’auto, la Duetto Spider firmata da Pininfarina e prodotta per quasi trent’anni dalla Casa del Biscione.

A un primo colpo d’occhio, rispetto all’originale, i principali interventi sono stati fatti sugli interni caratterizzati da nuovi sedili, prese d’aria ridisegnate, rifiniture in legno rosso con un subwoofer dietro i sedili, sui fari anteriori e sul piccolo spoiler posteriore. La curiosità sta tutta anche nelle modifiche che verranno apportare alla parte meccanica in grado di portare alla realizzazione di un’automobile realmente innovativa che possa fare conoscere Garage Italia anche all’estero. Per Garage Italia si tratta del secondo progetto legato al mondo dell’elettrico, dopo quello sulla Panda.