Arnold Schwarzenegger protagonista di uno scherzo sulle auto elettriche

Arnold Schwarzenegger, in collaborazione con ElectricForAll, è stato protagonista di uno scherzo che lo vedeva impegnato come addetto vendite di auto elettriche

Mai banale, Arnold Schwarzenegger è protagonista di un divertente video su YouTube realizzato in collaborazione con ElectricForAll. Uno scherzo – prank come lo definiscono negli States – che lo vede nei panni del venditore di auto elettriche. L’attore ed ex governatore della California impersona Howard Kleiner, addetto vendite eccentrico e non proprio impeccabile nel modo di vendere. Anzi, i suoi metodi sono tutt’altro che convincenti.

L’interprete di pellicole come Conan il Barbaro, Predator, Commando e I Mercenari, nel video si avvicina ai potenziali clienti interessati all’acquisto di un’auto elettrica e suggerisce loro di comperare invece un’auto a benzina o Diesel. Schwarzy avvicina una coppia interessata a una Nissan Leaf: la coppia pare riconoscerlo e ribadisce l’intenzione di acquistare una EV, ma Arnold non è della stessa idea. La star hollywoodiana torna dopo un paio di minuti a bordo di un Hummer, accelerando e “sgasando” come un ossesso.

Il ragazzo dice: “credo che questo farebbe arrabbiare i miei vicini”, e Schwarzenegger risponde: “puoi ben dirlo, farà impallidire il vicinato!”. Un altro potenziale cliente si interessa alla BMW i3 e Arnold gli offre degli adesivi ironici, uno dei quali recita “I support the Oil Company Monopoly”. Vi lasciamo al video, davvero carino.