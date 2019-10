Auto storiche con motore elettrico: il progetto firmato Lunaz

La startup inglese Lunaz ha ideato un sistema per trasformare auto storiche in vetture elettriche sostituendone il motore e aggiungendo anxche navigatore satellitare, sistema wi-fi e infotainment

A questo punto non avete più scuse! Siete stati tra i primi paladini della rivoluzione green perché volevate una mobilità a zero emissioni, ma dietro lo scudo dei mille problemi non vi siete mai avvicinati a un veicolo elettrico: bene, dall’Inghilterra arriva la soluzione che fa per noi (e un po’ meno per le vostre tasche).

Lunaz porta nel 2019 le auto storiche

La startup inglese Lunaz, con sede vicino a Silverstone la startup inglese Lunaz, ha ideato un impianto interamente elettrico in grado di sostituire un motore tradizione a combustione. L’idea appartiene a Jon Hilton, ex direttore tecnico della squadra di Formula 1 Renault e fondatore di Lunaz, che ha pensato di trasformare alcuni modelli iconici della storia delle quattro ruote, come la Rolls-Royce Phantom V, la Rolls-Royce Cloud e la Jaguar XK120, in EV a tutti gli effetti. Un modo interessante, seppure costoso, per unire passato e futuro dell’automobile. Già, un metodo costo, perché il “ritocco” costa la bellezza di 350mila sterline, quasi 400mila euro.

Il lavoro avviene così: il cliente sceglie l’auto in azienda e lo staff di Lunaz provvede a sostituire il motore, restaurare il veicolo originale e dare un tocco di modernità con tanto di navigatore satellitare, wi-fi e un moderno sistema di infotainment. L’idea è apprezzabile, ma l’esito ha fatto discutere non poco gli appassionati di settore che ora si dividono non tanto sulla bontà del progetto, quanto sulla sua utilità La cosa certa è che a certe cifre, la fetta di mercato interessata è decisamente ridotta.