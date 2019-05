B-Nano, microcar elettrica firmata Usain Bolt

Usain Bolt, ex velocista giamaicano in grado di vincere medaglie in ogni competizione, dai Mondiali alle Olimpiadi, è un grande appassionato di calcio e di motori. Lo sprinter, campione olimpico dei 100 e 200 metri e della 4×100, è stato anche testimonial di una versione speciale e dorata della velocissima Nissan GT-R. Bolt è anche […]

Usain Bolt, ex velocista giamaicano in grado di vincere medaglie in ogni competizione, dai Mondiali alle Olimpiadi, è un grande appassionato di calcio e di motori. Lo sprinter, campione olimpico dei 100 e 200 metri e della 4×100, è stato anche testimonial di una versione speciale e dorata della velocissima Nissan GT-R. Bolt è anche imprenditore nel settore della mobilità: ha infatti un’azienda con sede in Florida denominata Bolt Mobility.

L’azienda del velocista nei mesi scorsi ha presentato il monopattino elettrico B-Chariot, un mezzo perfetto per il noleggio e l’impiego su brevi tragitti urbani destinato ad essere commercializzato entro la fine dell’anno. Adesso, in occasione dell’evento VivaTech in corso di svolgimento a Parigi, in Francia, Usain ha invece presentato la B-Nano, quadriciclo elettrico che dovrebbe contare su un raggio d’azione (leggasi: autonomia) di circa 20 chilometri.

Al momento Bolt e la sua azienda non hanno rilasciato altri dettagli sulle specifiche tecniche del quadriciclo elettrico, ma sappiamo che il pacco batteria sarà intercambiabile. La B-Nano verrà commercializzata a partire dal 2021, inizialmente negli Stati Uniti.