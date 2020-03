Byton M-Byte: il nuovo SUV elettrico cinese in arrivo nel 2021

Byton M-Byte è un SUV elettrico dalle dimensioni generose. Sarà disponibile in due versioni a trazione posteriore e una integrale con potenze d 272 a 408 cavalli. I preordini inizieranno da metà 2020 (il prezzo base è di 45mila euro) mentre le consegne a partire dal 2021

Si chiama M-Byte, il SUV elettrico realizzato dalla startup cinese Byton pronto a invadere l’Europa forte di ben 25mila (su 65mila totali) prenotazioni provenienti dal Vecchio Continente dal momento della sua presentazione ufficiale. A breve apriranno i preordini veri e propri tramite il versamento del deposito di soli 500 euro.

Byton M-Byte: le caratteristiche

Byton M-Byte è un SUV elettrico dalle dimensioni generose (488 centimetri di lunghezza, 165 di altezza e 219 di larghezza). Sotto il cofano lavora un motore da 272 cavalli, con una batteria da 72 kWh in grado di garantire un’autonomia dichiarata di 360 chilometri, ma successivamente arriverà una versione con una batteria da 95 kWh e 460 chilometri di autonomia. Questi due modelli avranno trazione posteriore. La trazione integrale sarà disponibile, invece, sul modello top di gamma che avrà anche un motore all’anteriore, 408 cavalli di potenza, una batteria da 95 kWh e un’autonomia di 435 chilometri.

La conquista del mercato europeo da parte di Byton prevede l’apertura di alcuni store in Svizzera, Germania, Norvegia, Francia, Paesi Bassi e Svezia. A Zurigo, il brand cinese ha stretto un accordo con Digital Charging Solutions, azienda tedesca specializzata in sistemi di ricarica per auto elettriche che conta già 150mila colonnine di ricarica con potenza fino a 150 kW. Per quanto riguarda i servizi post vendita, Byton sta mettendo in piedi un modello ibrido online-offline che permetterà al cliente di richiedere assistenza attraverso un’app e ricevere il tecnico dove si trova l’auto.

Byton M-Byte: quanto costa

Byton M-Byte ha svelato, per ora, solo il prezzo della versione base che sarà di 45mila euro IVA esclusa, salvo eventuali incentivi. I preordini inizieranno da metà 2020 mentre le consegne a partire dal 2021.