Dacia Spring 2020: la citycar 100% elettrica accessibile a tutti

Il brand rumeno, parte del Gruppo Renault, ha presentato la Spring, showcar che pone le basi su quella sarà la prima vettura urbana 100% elettrica più accessibile d'Europa

Auto semplici, moderne, affidabili e proposte al giusto prezzo di mercato: questa la filosofia di Dacia, marca rumena parte del Gruppo Renault che, nell’ottica di produrre il suo primo veicolo completamente elettrico, ha inaugurato oggi il nuovo capitolo della sua storia presentando la Spring. Si tratta di un prototipo di quella che diventerà una citycar quattro posti a zero emissioni, pensata per offrire una mobilità sostenibile accessibile a chiunque.

Leggera, compatta ma allo stesso tempo robusta, Dacia Spring sarà disponibile nella versione di serie dal 2021 con un motore 100% elettrico provvisto di pacco batterie capace di un’autonomia pari a 200 km (ciclo WLTP), il che la renderà praticamente perfetta per rispondere a tutte le necessità di spostamento in ambiente urbano ed extraurbano. Sarà facile da guidare, estremamente silenziosa e insonorizzata dalle vibrazioni, oltre che semplice da ricaricare e con pochissima manutenzione da effettuare per mantenerla efficace nel tempo.

La showcar che vediamo oggi presenta una carrozzeria in tinta Grigio chiaro con nuance Orange Fluo che vanno a rifinire i passaruota, le barre del tetto e le modanature sulla parte bassa delle portiere. Con il suo stile da SUV compatto si presenta come un veicolo che va oltre i canoni stilistici a cui siamo abituati: la dimostrazione è data, tra l’altro, dal suo particolare impianto di illuminazione, con proiettori full LED anteriori ripartiti in una linea orizzontale superiore e quattro elementi grafici inseriti nel paraurti. I fari posteriori, sempre a LED, formano invece una doppia Y, per una firma luminosa davvero suggestiva.