DR EVO Electric: il SUV low cost a zero emissioni

DR EVO Electric ha un pacco batterie ha una capacità complessiva di 40 kw/h che garantisce un’autonomia di 300 km. Il prezzo passa dai 29.900 euro iniziati fino ai 19.900 grazie allo sconto dei concessionari, al contributo rottamazione statale e allo speciale sconto per l’emergenza Covid19

La gamma DR si arricchisce di un altro modello, EVO Electric, il primo SUV full electric del brand low cost proposto al prezzo in linea con quello di un’utilitaria, ma con la voglia di offrire alla clientela un prodotto che sappia unire ricercatezza, stile, qualità e tecnologia.

DR EVO Electric: le caratteristiche

DR si appresta ad attuare un piano industriale e commerciale di grande portata ed ampio respiro. Agli inizi dello scorso marzo, DR ha lanciato il suo nuovo SUV DR 5.0, che di fatto ha inaugurato una nuova era per il brand italiano. A breve DR lancerà altri due SUV, DR F35 e DR 7.0, che, insieme a DR 5.0, segneranno un deciso cambio di passo rispetto al passato con un innalzamento di tutti gli standard per posizionarsi sul mercato in maniera nettamente differente rispetto a quanto fatto finora e rivolgendosi a nuovi target. DR EVO Electric segna un ulteriore passaggio. Questo infatti, è il primo modello totalmente elettrico offerto a un prezzo accessibile a tutti. La EVO Electric garantisce un’autonomia di 300 km. Il pacco batterie ha una capacità complessiva di 40 kw/h. Il motore sincrono a magneti permanenti genera una potenza massima di 85 kw/116 CV. La rivoluzionaria tecnologia ternaria agli ioni di litio (Nichel-Cobalto-Alluminio) impiegata da DR, garantisce basse temperature, alta densità energetica, elevata efficienza di carica, buona durata del ciclo.

Performance impensabili con le batterie di prima generazione ai fosfati di Litio-Ferro. Il tempo di ricarica slow è di 8 ore, mentre la ricarica veloce, dal 15% all’80% delle batterie, avviene in 40 minuti circa. In modalità di guida Eco, il Regenerative Braking System, in fase di decelerazione e frenata, consente alle batterie agli ioni di litio di ricaricarsi parzialmente. La EVO Electric è un SUV full optional e di serie offre vernice metallizzata, cerchi in lega da 16”, interni in ecopelle con inserti in carbon look, climatizzatore automatico, infotainment touch da 8” con mirror screen per Android ed iOS, park assyst con 8 sensori di parcheggio, 4 telecamere con visione a 360°, TPMS, Auto Hold ed EPB, ABS-EBD-ESP-EBA-HHC-BOS-VPS. Le automobili EVO by DR hanno un family feeling che le contraddistingue, fatto di linee moderne e piacevoli con connotazioni sportive grazie anche ai cerchi in lega di serie. Tutti gli interni in ecopelle presentano ottime rifiniture ed inserti di design. L’abitacolo è accogliente e la dotazione di serie completa: dall’infotainment con connettività iOS ed Android, che permette di utilizzare al meglio lo smartphone anche quando si è in auto, al tettuccio apribile elettricamente, passando per il climatizzatore e il cruise control.

DR EVO Electric: quanto costa

DR EVO Electric è offerto a un prezzo decisamente interessante: dai 29.900 euro iniziati, infatti, si scende fino ai 19.900 euro grazie allo sconto dei concessionari, al contributo rottamazione statale e allo speciale sconto che EVO ha deciso di mettere in campo per l’emergenza Covid19, fino al 30 aprile 2020 (che prevede anche l’acquisto online dell’auto e la consegna a domicilio).