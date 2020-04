Finnluxury Oy Tritium: gli studenti finlandesi firmano l’auto elettrica

La Finnluxury Oy Tritium è nata da un'idea degli studenti e degli insegnanti del North Karelia Vocational College di Peltola e dell'Adult Education Center. Avrà un motore elettrico capace di erogare una potenza pari a circa 700 CV e con un'autonomia di circa 200 km

Una vettura super sportiva, dal design forse non troppo originale (il richiamo alla Lamborghini Huracan è abbastanza evidente), ma col plus di essere completamente personalizzabile ed elettrica: questa, in estrema sintesi, è la Finnluxury Oy Tritium.

Finnluxury Oy Tritium: le caratteriste

La Finnluxury Oy Tritium non si caratterizza certo per una grande originalità a livello estetico, ma sotto un design in gran parte già visto si cela un progetto che merita attenzione. L’azienda finlandese, con sede a Vantaa (a nord della capitale Helsinki) usa realizzato una vettura che si produce con un vero e proprio kit di montaggio costituto da pannelli in composito rinforzato con fibra di carbonio e telaio tubolare. L’idea è frutto delle menti degli studenti e degli insegnanti del North Karelia Vocational College e dell’Adult Education Center diPeltola. La vettura avrebbe dovuto fare la prima passerella ufficiale il prossimo 11 giugno in occasione del Top Marques di Monaco, ma il coronavirus ha costretto anche Finnluxury Oy a rivedere o piani. Della Tritium, in realtà, non si sa molto se non che avrà un sistema propulsivo a batteria capace di erogare una potenza pari a circa 700 CV e con un’autonomia di circa 200 km. Secondo quanto anticipato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, il pezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 300mila euro.