Hyundai Kona Electric: il SUV compatto a zero emissioni a 299€ al mese

Hyundai Kona Electric ha un motore capace di erogare una potenza di 136 CV e garantire un'autonomia fino a 449 km. Grazie alla nuova promozione, il modello nel ricco allestimento XPrime è disponibile con rate da 299€ al mese

Hyundai lancia una nuova promozione su Hyundai Kona Electric, il primo SUV compatto a zero emissioni, per permettere a sempre più persone di accedere alla mobilità sostenibile. A fronte di un anticipo di soli 2.900€, i clienti che scelgono Kona Electric possono usufruire di un vantaggio complessivo di 7.500€ rispetto al prezzo di listino: 6.000 euro di Ecobonus statale cui si aggiungono 1.500€ di sconto Hyundai. L’offerta è valida in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 4.

Hyundai Kona Electric: com’è fatta

Hyundai Kona Electric ha batteria da 39 kWh, capace di erogare una potenza di 136 CV e garantire un’autonomia di 289 km (nel ciclo WLTP). È disponibile nel ricco allestimento XPrime con il finanziamento Hyundai i-Plus 0 a interessi zero (TAN 0,00%, TAEG 0,76%) e rate da 299€ al mese. La completa versione XPrime include cerchi in lega da 17″, Multimedia System con schermo touchscreen da 7″, connettività Android Auto e Apple CarPlay con retrocamera e sensori di parcheggio posteriori. Non mancano inoltre climatizzatore automatico con pompa di calore, vetri posteriori oscurati e luci diurne a LED. Sono di serie i più recenti e avanzati sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense come il Mantenimento Attivo della Corsia e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente a cui possono essere aggiunti Frenata Automatica con Rilevamento di Veicoli e Pedoni, Cruise control adattivo con funzione Stop&Go e Monitoraggio degli Angoli Ciechi con Avviso di Possibili Urti Posteriori.

Kona Electric racchiude in unico prodotto le due tendenze in più rapida crescita nel settore automotive: lo stile SUV e l’elettrificazione. Oltre a essere caratterizzato da un design fortemente espressivo, il modello rispecchia lo stile di vita del consumatore moderno, che ricerca il massimo piacere di guida senza trascurare l’impatto ambientale grazie a una vettura a emissioni zero. Kona Electric offre un’esperienza di guida entusiasmante e senza compromessi: fino a 395 Nm di coppia istantanea erogata e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi per un’autonomia fino a 449 km e un’efficienza di 15,4 kWh/100 km (ciclo WLTP – batteria da 64 kWh).

Il funzionamento intuitivo del powertrain elettrico è garantito dal cambio “shift-by-wire”, mentre il sistema di frenata rigenerativa permette di massimizzare il recupero dell’energia in fase di decelerazione e frenata, con intensità regolabile tramite le palette al volante. Il guidatore può inoltre contare sull’ampio quadro strumenti con schermo da 7″ e sull’Head-up display che proietta le informazioni principali al livello dello sguardo del guidatore.