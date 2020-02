Hyundai Prophecy, concept elettrico dal design rivoluzionario

Hyundai Prophecy è la concept car elettrica che in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2020 promette di rivoluzionare il concetto di design

Al Salone di Ginevra 2020 debutta Hyundai Prophecy, auto 100% elettrica che Hyundai Motor Company presenta sotto forma di concept in occasione della prima giornata per la stampa, prevista per il 3 marzo. La Prophecy – Profezia in italiano – è in perfetta linea con la filosofia di design Sensuous Sportiness di Hyundai: dell’auto al momento possiamo apprezzare solamente un’immagine teaser che ci permette di apprezzare la linea “accentuata da curve aggraziate che scorrono su ampi fianchi posteriori per offrire elevate caratteristiche aerodinamiche”, come sottolinea una nota del brand coreano.

La linea di coda della Prophecy è completata dallo spoiler integrato e dai fanali posteriori verticali con lampade a pixel. Queste le parole di SangYup Lee, capo del Hyundai Global Design Center: “Prophecy non segue le tendenze, è mostra una bellezza senza tempo che resisterà alla prova del tempo. Il suo design iconico sta per espandere il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi”. Hyundai ha voluto sottolineare come il nome Prophecy rifletta la direzione dei futuri progetti della Casa. Non resta che attendere l’inizio del Salone di Ginevra per saperne di più.