Volkswagen ID.3 R, la compatta eletrica dalle alte prestazioni

La Volkswagen ID.3 R arriverà solo ne 2024, ma Jurgen Stackmann tranquillizza gli appassionati: "In futuro le auto elettriche avranno altre prestazioni"

Non conosce sosta il percorso di elettrificazione di Volkswagen che, nel prossimo futuro, lancerà svariati modelli a zero emissioni. Con lo sviluppo tecnologico al basso impatto ambientale vanno via via migliorando le prestazioni e la Volkswagen ID.3 R punta decisa in questa direzione.

Volkswagen ID.3 R: sera emissioni, altre prestazioni

La Volkswagen ID.3 R, appena presentata al Salone dell’auto di Francoforte, promette di essere l’auto elettrica compatta ma dalle alte prestazioni. Durante la kermesse internazionale non è stato possibile avere così tanti dettagli sulle sue caratteristiche, ma il magazine Autocar ha provato a capirci di più facendo delle ipotesi molto interessanti. L’auto nascerà sulla piattaforma BEV e il suo stile richiamerà le GTI made in Volkswagen, con l’idea di emularne non solo le sembianze, ma anche le prestazioni. ”Se c’è un futuro per la linea dei modelli R, dovrà essere elettrico. Ma non sarà per l’anno prossimo, perché dobbiamo definire esattamente cosa dovrà rappresentare un modello R nel mondo elettrico”, ha detto il responsabile delle vendite del brand Volkswagen, Jurgen Stackmann.

La ID.3 arriverà solo nel 2024, ma non temete, in Volkswagen hanno previsto il lancio del SUV Touareg in versione ibrida plug-in: ”Oggi la parola R indica un motore a combustione ad alto rendimento e adesso passerà a identificare i sistemi ibridi plug-in a maggiore rendimento e, poi, quelli elettrici – ha aggiunto Stackmann -. Oggi, se si guarda alle alte prestazioni elettriche, bisogna affrontare un enorme compromesso che si paga con autonomie ridotte. Dovremmo essere in grado di offrire qualcosa di significativo in meno di cinque anni. C’è una clientela a cui piacciono le prestazioni e sono sicuro che le apprezzeranno anche in modelli auto con ID come sigla”.