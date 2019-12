Karma Revero GTS: autonomia e potenza da record

La Karma Revero GTS ha una potenza totale di 536 CV col pacco batteria che lavora alla grande insieme al motore tre cilindri di provenienza BMW, un'autonomia che tocca i 610 km ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi

Il mondo belle auto a carburanti alternativi e motori ibridi sta vivendo un autentico boom, con progetti sempre nuovi che con cadenza quasi giornaliera giungo alla nostra attenzione. Oltre ai grandi brand del mercato ci sono prodotti più di nicchia ma solo sotto l’aspetto dei numeri, Si tratta, spesso si progetti altrettanto validi e che sicuramente possono rappresentare una validissima alternativa ai “soliti noti”. È il caso della Karma Revero GTS.

Karma Revero GTS: com’è fatta

La Karma Revero GTS è nata con un’idea decisamene ambiziosa: essere la rivale della Tesla Model S e per farlo si gioca subito una carta importante, quella dell’estetica. La vettura, presentata all’ultimo Salone di Los Angeles ma destinata alla produzione entro il primo trimestre del 2020, ha una linea decisamente accattivante con richiami e silhouette da vera sportiva. Anche le performance sono di tutto rispetto. La GTS, infatti, ha una potenza totale di 536 CV col pacco batteria che lavora alla grande insieme al motore tre cilindri di provenienza BMW.

Rispetto alla “sorellina” GT, questa Revero ha un’autonomia maggiore (che ora tocca i 610 km) ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Le prestazioni sono state tutte migliorate grazie al fine lavoro fatto sull’elettronica che comanda tutta la vettura e sugli inverter che trasformano la corrente continua delle batterie in corrente alternata per il doppio motore elettrico. Ad aumentare le emozioni alla guida ci sono il nuovo cambio a velocità singola e il sistema di vectoring che gestisce al meglio la coppia.

Karma Revero GTS: quanto costerà

La Karma Revero GTS: com’è fatta entrerà in produzione nel terzo trimestre del 2020 ma è già possibile effettuare un preordine contattando direttamente la casa. Per avere questo modello, però, preparatevi a dover firmare un’assegno da almeno 135 mila euro.