Le auto elettriche hanno davvero tempi di ricarica lunghissimi?

Le auto elettriche hanno davvero tempi di ricarica molto lunghi? Occorrono ore e ore per caricarle completamente? Scopriamolo

Altra “fake news” di coloro che ignorano e parlano per partito preso… Il tempo dedicato per caricare una vettura elettrica può essere persino inferiore ai 10 secondi. Come ama ricordare Mennekes ai suoi clienti: “occorrono 5 secondi per prendere il cavo e attaccare l’auto alla wallbox ed altri 5 per staccare il tutto e riavvolgere il cavo!”

In generale i tempi di ricarica, sono commisurati alla potenza della colonnina e possono arrivare a circa 15/20 minuti con le Ultra Fast da oltre 150 kW per caricare dal 20 al 70% della batteria della macchina. L’obiettivo di molti costruttori tedeschi è di arrivare agli stessi tempi del rifornimento di carburante, ma noi stessi riteniamo che una sosta di 20 minuti ogni due ore sia decisamente salutare sia per rilassarsi sia magari per vedere la propria posta elettronica o, se avete una Tesla con un bel display di bordo, per vedervi una serie TV su Netflix!

Inoltre, se volete prendervi una pausa ancora più corta, entro il 2020 il Consorzio Ionity (joint venture nata nel 2017 fra il Gruppo BMW, Daimler AG, Ford Motor Company e il gruppo Volkswagen che ha la missione di costruire ampie e affidabili reti High-Power Charging (HPC) per veicoli elettrici in Europa realizzando le condizioni per una mobilità a lungo raggio) ha in programma di installare ben 2.400 stazioni HPC (High-Power Charging) con potenza fino a 350 kW, di cui circa 120 in Italia distribuite in 20 stazioni di ricarica realizzate in collaborazione con Enel X.

Quando si parla di ricarica a destinazione, più che avere a disposizione punti di ricarica ultraveloci, è importante avere una rete di ricarica più capillare:è importante rafforzare l’infrastruttura di ricarica favorendo quella domestica e degli stessi uffici o punti di interesse, dove le persone si intrattengono per diverse ore.

E’ vero che la velocità è invece un elemento importante in occasione di lunghi viaggi nel tessuto extraurbano, ma va ricordato che potrebbero essere più rari di quanto si pensi. Come verificato dallo stesso Tesla Club Italy, gli iscritti usavano i SuperCharger Tesla (gratuiti) per circa il 10% delle ricariche complessive pur percorrendo mediamente 50.000 km all’anno…

Carlo Valente in collaborazione con www.andiamoelettrico.it