Le auto elettriche sono davvero meno sicure delle tradizionali?

In molti si chiedono se le auto elettriche siano meno sicure di quelle tradizionali. La risposta è no, come dimostrano i test effettuati dai più affidabili enti internazionali

Per fronteggiare chiacchiere e fake news bisogna replicare con fatti concreti e soprattutto utilizzando pareri di enti terzi certificatori autorevoli e severi, specialmente quando si parla di sicurezza!

Le auto elettriche sono le più sicure secondo gli enti certificatori statunitensi ed europei!

Stiamo quindi parlando dell’IFHF (Institute for Highway Safety), della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) o ancora della IIHS (Insurance Institute For Highway Safety) senza trascurare il nostro EuroNcap che certificano il livello di sicurezza dei veicoli (di qualsiasi alimentazione) attraverso severi crash test.

Credete ancora che le auto elettriche siano meno sicure delle vetture tradizionali?

Dalle stelle prese e dalle note di merito conquistate nello stesso 2019 da Audi e-tron e Tesla Model 3 classificate al top delle rispettive categorie pare proprio di no. Entrambe hanno conquistato l’ambito riconoscimento del Top Safety Pick Plus da parte dell’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Se pensiamo che per gli enti statunitensi fra le vetture più sicure dell’ultimo decennio figurano ai primi posti la Tesla Model S e Model X riteniamo che non serva spendere altre parole circa la sicurezza delle auto elettriche.

Perché sono più sicure e stabili?

A questo si aggiunga che le auto elettriche sono molto più stabili e maneggevoli rispetto alle termiche, grazie ai loro pacchi batterie posti in basso ed al centro della scocca facendo sì che il baricentro sia ottimizzato tra gli assi anteriore e posteriore del veicolo. Inoltre il motore più piccolo e più basso delle BEV, in caso di incidente frontale, non va come le termiche ad invadere drammaticamente l’abitacolo, ma scivola in basso preservando gli occupanti.

Carlo Valente in collaborazione con www.andiamoelettrico.it