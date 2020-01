L’Hummer elettrico che arriva nel 2021 non ha motivo di esistere

Al SuperBowl 2020 verrà annunciato il ritorno di Hummer, ora elettrico con 1.000 CV. Peccato che non abbia senso di esistere

L’Hummer EV Pickup 2021 verrà presentato al SuperBowl questa domenica e sarà in vendita a partire dall’anno prossimo. Da tempo si parla di una sorta di reboot per l’Ego-SUV più iconico del pianeta reso ormai impresentabile dalle norme antinquinamento e, pare, la risposta sarà questo colosso da 1.000 CV e qualcosa come 15.000 Nm di coppia (!) per uno zero a cento in meno di tre secondi. GMC ha investito 2,2 milioni di dollari per la produzione di questo eco mostro -termine che ironicamente gli si adatta alla perfezione- il che lascia intendere quanto ci si aspetti da questa svolta a zero emissioni.

A prescindere dai risultati ottenuti da questo specifico esemplare, che tuttavia saranno difficilmente equiparabili ai numeri dell’Hummer come lo conosciamo, questa ennesima rivisitazione in chiave elettrica sembra segnare la fine di un’era. Un’era salutata da clamorosi insuccessi come la LiveWire di Harley-Davidson o la prima Mustang elettrica, ma non fraintendeteci: l’elettrico ha il suo fascino e le sue ottime applicazioni, semplicemente non sono queste.

Non puoi, nell’era della musica liquida ed elettronica, pensare di vendere violini come faceva Stradivari nel Settecento soltanto perché ne offri una variante da attaccare all’amplificatore. Se vuoi continuare a vendere violini hai due possibilità: o sei il più bravo a farlo -come, nell’automotive, lo è Ferrari- oppure continui a venderli ma rendi la cosa un puro esercizio di marketing. Nel frattempo però, devi trovare il modo di restare a galla con un prodotto competitivo.

Assistere al percorso di brand come Hummer, Mustang ed Harley-Davidson (che fanno dell’imponenza la propria forza) faticare per inserirsi nel mondo politicamente corretto delle auto elettriche è un brutto spettacolo, più o meno come lo fu vedere Micheal Jordan darsi al baseball per seguire le orme del padre.

La sottile linea che divide l’acquisto di una supercar dalla follia risiede nel piacere di guida, nella tecnica estremamente raffinata e nell’esclusività garantita da un bene di lusso come l’automobile. Ma davvero mettersi alla guida di un Hummer elettrico può essere sufficientemente appagante? Tesla Cybertruck e Rivian R1T, le principali alternative se cercate un Pickup elettrico di lusso, sono due proposte ricercate nello stile, vendute (anche loro nel 2021) da aziende specializzate in auto a zero emissioni.

Hummer, a confronto, è una goffa operazione nostalgia.