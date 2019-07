Lotus Evija: l’hypercar elettrica da 1000 euro a cavallo

Lotus Evija ha numeri da veri hypercar, partendo dalla potenza. La vettura, infatti è dotata di pacco batteria da 2.000 kW che alimenta quattro unità da 500 CV ciascuna. La vettura arriverà sul mercato dal 2020 ma è già ordinabile

Lotus ha presentato la Lotus Evija, una vera hypercar elettrica prodotta in edizione limitata (soli 130 esemplari) capace di erogare una potenza pari a 2.000 CV e capace di superare i 320 km/h.

Lotus Evija: com’è fatta

Lotus Evija ha numeri da veri hypercar, partendo dalla potenza. La vettura, infatti è dotata di pacco batteria da 2.000 kW che alimenta quattro unità da 500 CV ciascuna che fanno – il contro è semplice – 2.000 CV totali. Numeri del genere si riflettono, in positivo, anche sulle prestazioni: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in meno di tre secondi, i 200 km/h si possono raggiungere in altri tre secondi, mentre la velocità massima può superare i 320 km/h. Il sistema torque vectoring, capace di ripartire la coppia tra i quattro motori in modo differenziato a seconda del terreno e dello stile di guida.

Phil Popham, il CEO di Lotus Cars, ha spiegato così il progetto: “La Lotus Evija è un’auto come nessun’altra e riporterà il nostro marchio nei cuori e nelle menti degli appassionati di auto sportive sul palcoscenico mondiale dell’auto. Aprirà anche la strada a ulteriori modelli visionari. Questo è un incredibile momento nella storia della nostra azienda. L’Evija è una Lotus in tutti i sensi: è stata sviluppata con una passione incrollabile per esplorare nuovi modi di pensare e applicare tecnologie rivoluzionarie“. Gli fa eco Russell Carr, Design Director di Lotus Cars: “Abbiamo studiato il modo in cui le macchine da corsa Le Mans usano il flusso d’ariaper migliorare le prestazioni. Evija ha un design unico e livello di carico aerodinamico eccezionali“.

La vettura sarà la prima a essere dotata di luci laser, mentre gli specchietti retrovisori sono sostituiti da retrocamere che permettono al conducente di avere pieno controllo dello spazio anche dietro di sé. Ricco di funzioni il sistema di infotainment compatibile – ovviamente – con Apple CarPlay e Android Auto. Interessante anche il livello di autonomia: la casa di Hethel dichiara 400 km nel ciclo WLTP. E se si scarica? La ricarica è abbastanza veloce: con una presa da 350 kW, riuscirete a ricaricare l’80% dell’energia in soli 12 minuti.

Lotus Evija: quanto costa

La Lotus Evija è una vera hypercar nelle prestazioni e anche nel prezzo: per avere uno dei 130 esemplari disponibili (la produzione non inizierà del 2020, ma si possono già prenotare), dovrete staccare un assegno da quasi due milioni di euro.