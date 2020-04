Lucid Air lancia la sfida alla Tesla Model S

Lucid Air si caratterizza per linee moderne e curate, ma soprattutto un motore in grado di erogare una potenza di 1000 CV e e garantire un'autonomia di 640 km con una ricarica. Sul sito della Casa sì può già preordinare versando una caparra di 1000 euro

L’emergenza coronavirus che sta colpendo duramente gli Stati Uniti, ha costretto Lucid Motors a rinviare la presentazione della Lucid Air, la berlina a zero emissioni ma dalle alte prestazioni. La casa a stelle e strisce, però, non ci ha lasciati a bocca asciutta e ha diffuso le prime immagini di un modello molto atteso nel settore degli EV.

Lucid Air, una vettura elettrica da record

Il Salone dell’auto di New York, in programma dal 10 al 19 aprile 2020, doveva essere la sede della presentazione della Lucid Air by Lucid Motors, ma il coronavirus ha guastato i piani della casa che, però, si è rifatta lanciando le prime immagini di una vettura molto attesa. La Lucid Air, infatti, è una berlina che, affronta delle zero emissioni, promette di offrire grandi prestazioni, a partire dall’autonomia che si attesta sui 640 km con la ricarica completa, superando i 610 km dichiarati dalla rivale diretta, la Tesla Model S. L’auto si caratterizza per linee molto moderne, eleganti e assolutamente piacevoli che si sposano perfettamente con una scheda tecnica che racconta una vettura dall’altissimo livello tecnologico.

Il sistema di propulsione è, ovviamente, la parte più interessante. Sul mercato dovrebbero arrivare due versioni, una con pacco batterie da 75 kWh per una potenza complessiva pari a 400 CV e un’autonomia complessiva di 386 km e un’altra, in grado di erogare una potenza di 1000 CV e raggiungere una velocità massima di 378 km/h e con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che si assesta sui 2,5 secondi. Per il momento non si hanno dettagli sui prezzi, ma sul sito della Casa sì può già preordinare versando una caparra di 1000 euro. Le prime consegne sono previste per la fine del 2021.