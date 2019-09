Mercedes-Benz Vision EQS: eleganza, tecnologia e prestazioni full electric

Al Salone di Francoforte 2019 la Mercedes svela il prototipo dell'ammiraglia Classe S che sarà al vertice delle vetture elettriche della famiglia EQ: un capolavoro d'ingegneria dalle linee pulite ed essenziali

Il futuro del marchio Mercedes-Benz è elettrico: lo si può capire dall’importanza che la casa tedesca sta dando alla sua famiglia EQ, di cui è già presente sul mercato il crossover EQC mentre sono in dirittura d’arrivo la multispazio EQV e una berlina dalle forme compatte. L’ultimo tassello di questo puzzle è rappresentato dall’ammiraglia, quella berlina di lusso le cui forme sono state anticipate al Salone di Francoforte 2019 attraverso la concept car Vision EQS.

Si tratta di un prototipo che vuole mettere l’accento sulla pulizia delle linee della carrozzeria, su interni derivati dai cockpit degli yacht di lusso e su una coppia di motori elettrici con ricarica ultra-rapida. Non manca, quindi, il tocco tecnologico del brand Mercedes, che introduce anche dei sistemi di assistenza alla guida di livello 3, quelli che permettono alla vettura di muoversi da sola adattandosi alle esigenze del traffico.

MERCEDES VISION EQS: COM’È FATTA

Più la guardi e più ti rendi conto di quanto sia fluido l’accostamento dei vari elementi che compongono le sue linee: la carrozzeria della Mercedes Vision EQS, infatti, è stata realizzata con il preciso intento di eliminare tutti quei dettagli che possono rovinare la pulizia generale della vettura. Gli spigoli sono praticamente ridotti a zero, le maniglie delle portiere non sono presenti, mentre gli specchietti sono sostituiti da delle telecamere installate su appositi supporti.

Particolare cura è stata posta al suo sistema di illuminazione a LED, che diventa di fatto un vero e proprio elemento di stile grazie alla linea luminosa che circonda l’intera vettura definendo la sinuosità delle sue linee, oltre a cambiare colore durante la marcia. All’anteriore, inoltre, troviamo il fascione nero lucido già visto sulle EQC e EQV, che presenta ben 940 punti luminosi attivati selettivamente da un software interno per evocare un suggestivo effetto di profondità. Affascinanti i fari anteriori di tipo olografico, chiamati Digital Light, mentre al posteriore sono integrati nella carrozzeria.

MERCEDES VISION EQS: LUSSO SOSTENIBILE

Lo stesso concetto di pulizia e fluidità evocato dalla carrozzeria viene ripreso anche negli interni della Mercedes Vision EQS, che presenta un abitacolo che ostenta il lusso… pur mantenendosi minimalista. Sulla scia dei ponti di comando degli yacht di alta classe, la plancia di questa concept car è liscia e priva di comandi, dal momento che tutte le funzioni sono gestite attraverso la consolle touch-screen con sistema multimediale MBUX installata nel tunnel centrale.

Grande attenzione è stata data alle bocchette di ventilazione, così come all’illuminazione che è contraddistinta, come per l’esterno, da una firma completamente a LED. Il lusso espresso da questo prototipo, tuttavia, è amico dell’ambiente: la pelle e la microfibra utilizzate come rivestimento dei sedili, per esempio, sono artificiali, mentre il tettuccio è stato realizzato con plastica riciclata.

MERCEDES VISION EQS: FULMINEA NELLA RICARICA

A livello di motore, la Mercedes Vision EQS dispone di due propulsori full electric posizionati rispettivamente sull’asse delle ruote anteriori e su quello delle ruote posteriori, in grado di erogare una potenza complessiva di 476 cavalli e una coppia massima di 760 Nm. La loro alimentazione è data da un pacco batterie agli ioni di litio installato sul fondo della vettura, capace di accumulare fino a 100 kWh di energia e che è possibile ricaricare in tempi estremamente contenuti. Secondo Mercedes, per ottenere l’80% della carica massima è sufficiente connettersi agli impianti ultra-veloci di corrente continua per soli 20 minuti.

Con questo sistema la Mercedes Vision EQS è in grado di garantire un’autonomia massima di 700 km. La potenza sprigionata dai motori elettrici, tuttavia, permette prestazioni molto interessanti: il testo dello 0-100 km/h è stato coperto, per esempio, in soli 4,5 secondi. A sostegno di questa tecnologia, la concept car della Casa dalla Stelle a Tre Punte dispone di trazione integrale e sistemi di aiuto alla guida di livello 3, che permettono alla vettura di accelerare, frenare e seguire il traffico senza l’input del pilota.