Peugeot 508 SPE, la nuova sportiva e ibrida plug-in francese

La Peugeot 508 SPE si caratterizza per un look decisamene sportivo. Sotto il cofano è presente un motore ibrido plug-in, lo stesso presente sulla nuova nuovo DS 9 E-Tense

Il Salone dell’auto di Ginevra è ormai alle porte e molte case ne approfitteranno per presentare le ultimissime novità di settore. Non sarà così per Peugeot che ha scelto Parigi per presentare la nuova 508 SPE, una vettura con motorizzazione ibrida Plug-in, ma dall’indole sportiva in arrivo per la fine dell’anno.

Peugeot 508 SPE: le caratteristiche tecniche

La Peugeot 508 SPE si presenta con un design modello e aggressivo in cui spiccano la griglia del radiatore e un paraurti anteriore di dimensioni generose. Belle anche le alette aggiuntive disposte nella parte, mentre la parte posteriore è caratterizzata da un diffusore con due tubi di scarico sferici. Tutte caratteristiche che evidenziano l’animo sportivo di una vettura che, sotto il cofano, ospitano motore ibrido plug-in, lo stesso presente sulla nuova nuovo DS 9 E-Tense capace di erogare una potenza complessiva di 360 CV (anche se per qualcuno la potenza potrebbe toccare addirittura i 400 CV). Il modello presentato è di colorazione grigia, con dettagli in vinile decorativo e pinze dei freni con dettagli verde neon.