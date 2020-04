Polestar 3, sarà suv elettrico pronto a sfidare Tesla e Audi

Polestar 3 condividerà la piattaforma già utilizzata XC90, di cui avrà anche l'architettura, il telaio e la batteria. Il suo lancio è previsto nel 2022

Si chiama Polestar 3 il nuovo SUV elettrico del brand appartenete al Gruppo Volvo creato sulla nuovissima piattaforma già utilizzata XC90. La cosa, forse, più importante è che questo nuovo modello ha tutta l’intenzione di recitare il ruolo da protagonista in un settore comandato da Tesla Model X, la Audi e-tron e la Jaguar I-Pace. Ci riuscirà?

Polestar 3: un’auto che rompe le regole

Polestar 3, il terzo modello della gamma sarà un SUV a emissioni zero e arriverà sul mercato nel 2022. Il modello ssarà tra le prime vetture a utilizzare la nuova piattaforma SPA2 per auto di grandi dimensioni che Volvo, proprietaria di Polestar, ha già utilizzato per la sua XC90. Con Polestar 3, il marchio intende acquistare maggiore indipendenza proprio da Volvo andando a competere in un settore in cui i competitore sono degli utenti colossi dell’elettrico come Tesla (con la Model X), Audi (con la e-tron) e Jaguar (con la I-Pace).

“La prossima auto che Polestar lancerà è la Polestar 3. Si tratta di un suv ad alte prestazioni e precursore del suo linguaggio di design sarà appunto la concept Percept“, ha dichiarato Max Missoni, direttore del design di Polestar ad Auto Express. La Polestar 3 arriverà nello stesso periodo della versione completamente elettrica della prossima generazione della Volvo XC90, prevista anche nel 2022. I due modelli condivideranno la base, l’architettura, lo stesso telaio e la stessa batteria.