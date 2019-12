Ricarica auto elettriche wireless, al via la sperimentazione

Come per gli smartphone, presto anche le automobili elettriche potranno essere ricaricate via wireless. In che modo? Attraverso i risultati del progetto Talako

Una volta i telefoni e qualsiasi dispositivo elettronico venivano ricaricati attraverso il classico charger a muro dotato di filo: oggi, invece, l’utilizzo di strumenti wireless a induzione sta prendendo sempre più piede, sia per la comodità di questo sistema che per i ridotti tempi di ricarica. Una tecnologia che, presto, potrà diventare realtà anche nel mondo automobilistico: nella città di Colonia, infatti, è iniziato il progetto Talako (Taxi Charging Concept for Public Spaces), che prevede la possibilità di ricaricare i taxi elettrici della città tedesca semplicemente passando sopra alle zone prestabilite segnalate sull’asfalto.

AUTONOMIA E INNOVAZIONE

Inserito nell’ambito del programma Smata volto alla ricerca di soluzioni innovative per la ricarica dei mezzi elettrici, questo progetto coinvolgerà per il momento sei taxi, sapientemente convertiti dall’azienda britannica LEVC per poter sfruttare la ricarica wireless ad induzione. L’evoluzione introdotta consentirà un’autonomia di base di 130 km, estendibili fino a 500 con il “range extender”, da utilizzare in caso di necessità.

Si tratta di un metodo alternativo alla classica “ricarica a filo” presso le stazioni dedicate, che se avrà esito positivo potrà coinvolgere anche altre aziende del settore. Progetti simili, infatti, sono stati portati avanti anche dalla Oslo e dalla Connect Kerb, che ha l’intenzione di installare le piastre ad induzione in collaborazione con la società tedesca Magmet. L’unico problema? La disponibilità di veicoli elettrici compatibili con tale tecnologia, il che renderà necessario il coinvolgimento delle più importanti case automobilistiche.