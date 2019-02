Subaru Viziv Adrenaline: un SUV Coupé ibrido per Ginevra 2019

Subaru Viziv Adrenaline è una presenza ingombrante del Salone di Ginevra 2019. Il SUV Coupé celebra l'ingresso imminente della casa delle Pleiadi nel mondo delle motorizzazioni ibride

20Subaru Viziv Adrenaline è il quarto capitolo del nuovo programma della Casa delle Pleiadi dedicato al futuro. Dopo sportiva, Wagon e SUV a 7 posti, Subaru porta al Salone di Ginevra 2019 un SUV Coupé di piccole dimensioni che parla di futuro e mobilità sostenibile.

Oltre, ovviamente, allo stile. Il passaggio a motorizzazioni ibride sarà cruciale per la casa che, in questi anni, si è costruita una solida reputazione con i propri motori boxer abbinati ad un’ottima trazione integrale. Viziv Adrenaline mette in risalto linee smussate a suggerire la tipica ricerca aerodinamica che caratterizza le auto elettriche.

Subaru Viziv Adrenaline, big in Genève

Tra gli stand del salone elvetico, il nuovo Concept nipponico ha tutti i requisiti per ricevere le dovute attenzioni. Subaru è uno dei marchi più attesi al varco dell’elettrificazione, perché rispetto a costruttori più generalisti dovrà presentare prodotti peculiari, sia in termini tecnici che stilistici. La presentazione di Viziv Concept verrà quindi affiancata a quella di due modelli elettrificati (si parla già di e-boxer) per il mercato europeo. Un SUV Coupé di dimensioni contenute potrebbe conquistare una clientela “giovane e dinamica” in cerca di un mezzo caratteristico e Tutto Terreno.

A giudicare dalle linee proposte dal teaser Subaru ha voluto osare: una linea di cintura rastremata e proiettori a LED dal taglio aggressivo dominano la scena, mentre l’assenza di una griglia frontale degna di questo nome lascia presumere che l’auto sarà elettrificata. Il lavoro svolto dai designer attorno ai proiettori sottolinea la parentela con XV, mentre i retrovisori a bastone ci ricordano che si tratta pur sempre di un concept. Davvero interessante la linea superiore del parabrezza, leggermente ovalizzata per offrire un effetto fish eye agli occupanti.

Subaru Viziv Adrenaline verrà presentata il 5 marzo alle ore 10.30, ovviamente al Salone di Ginevra 2019.