Volkswagen: la gamma ID in versione sportiva GTX

La gamma GTX di Volkswagen si differenzierà dalle elettriche ID standard per una serie di aggiornamenti che riguardano gli interno e gli esterni per dare un aspetto più sportivo nella forma e nella sostanza ai mezzi

Volkswagen ha dimostrato di essere una delle case costruttrici che più crede in un futuro nel mondo dell’auto privo di emissioni inquinanti. In queste ore rimbalza una interessante novità: oltre a strizzare l’occhio all’ambiente, i prossimi modelli in uscita stanno ancora più performanti e racchiusi sotto l’etichetta GTX.

Volkswagen: il futuro è verde ma anche sportivo

Volkswagen ha deciso di usare il nome GTX per contraddistinguere una inedita offerta di modelli prestazionali all’interno della prima gamma di BEV. A riportare la notizie è il magazine britannico Autocar che ha provato ad anticipare le informazioni su questo programma ricostruendo anche il possibile aspetto di un modello ID GTX. La coupé Crozz dovrebbe essere il primo modello a beneficiare di questa decisione con la vettura che dovrebbe acquistare il nome di ID 5 GTX. Il nome GTX è coerente con la tradizione di Volkswagen, che dagli Anni ’70 utilizza le sigle GTI, GTD – e più recentemente GTE – sui modelli benzina, diesel ed elettrificati orientati alle prestazioni. Anche se Volkswagen ha smentito quanto riportato da Autocar, fonti interne hanno una confermato che una versione prestazionale dell’elettrica ID.5 è in sviluppo presso il centro R&D di Braunschweig in Germania e che, probabilmente, verrà presentata all’inizio del 2021.

Jurgen Stackmann, esponsabile delle vendite del brand Volkswagen, nei mesi scorsi aveva dichiarato proprio ad Autocar che in futuro la linea dei modelli R sarebbe stata elettrica e che i modelli BEV promessi dall’azienda avrebbero compreso anche versioni con prestazioni ancora più elevate, riunite in questo caso sotto la figlia R. La gamma GTX si differenzierà dalle elettriche ID standard per una serie di aggiornamenti che riguardano gli interno e gli esterni per dare un aspetto più sportivo nella forma e nella sostanza ai mezzi.