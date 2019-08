Volkswagen ID Crozz, l’auto elettrica del 2020

La concept Volkswagen ID Crozz è la vettura elettrica del futuro: vanta trazione integrale, un'autonomia di oltre 500 km e, a partire dall'anno 2025, guida completamente autonoma.

Il nostro fotografo è riuscito ad ottenere alcuni scatti della nuova Volkswagen ID Crozz, crossover esclusivamente elettrica del marchio di Wolfsburg. Dopo l’annuncio della compatta ID 3, la Crozz dovrebbe essere commercializzata in due diverse varianti, una più standard ed una seconda Coupé. A differenza del concept (che trovate nella gallery) ha una conformazione diversa del tettuccio. L’auto, con tutte le probabilità, verrà battezzata Volkswagen ID 4X.

ID CROZZ: Quello che sappiamo di lei

Elegante come una coupè ma pratica e spaziosa come un SUV. E’ la Volkswagen ID Crozz, elettrica del futuro che vanta 306 CV, trazione posteriore e un’autonomia di ben 500 chilometri. Una vettura, poi, che a partire dal 2025 avrà una guida 100% autonoma, permettendo ai passeggeri di occupare il tempo in altre faccende o semplicemente di godersi il viaggio in totale relax.

Il sistema di infotainment e il livello di tecnologia a bordo saranno all’avanguardia: sarà presente ad esempio un nuovo sistema di ventilazione che permette di avere a bordo aria di eccellente qualità. La ID Crozz Concept esce dai centri di ricerca e di progettazione di Volkswagen e rappresenta la colonna portante della nuova famiglia di modelli elettrici ID.

La VW ID Crozz è basata sul pianale modulare per veicoli elettrici MEB e anticipa di qualche anno quello che sarà il design eclettico della gamma dei modelli elettrici Volkswagen del futuro. La batteria si inserisce completamente nel pianale della vettura, abbassando il baricentro e permettendo di configurare un pavimento perfettamente piano e quindi ideale per una configurazione dei sedili ad elevata versatilità.

”Con ID Crozz mostriamo come Volkswagen cambierà la circolazione stradale a partire dal 2020 – ha detto Herbert Diess, presidente del consiglio di amministrazione della marca Volkswagen – Per noi i tre prototipi di questa nuova generazione di veicoli a emissioni zero segnano l’inizio di una nuova rivoluzione legata a design e tecnologia con cui modificheremo per sempre la mobilità individuale e la marca Volkswagen. Entro il 2025 puntiamo a far balzare le vendite dei modelli esclusivamente elettrici a un milione di unità all’anno”.