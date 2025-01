Compass: finanziamenti personalizzati per ogni tipo di veicolo

Compass è un punto di riferimento nel settore del credito al consumo in Italia ormai da tantissimo tempo. Dal 2015, è parte integrante del Gruppo Mediobanca, un’istituzione finanziaria solida e rinomata.

Questa appartenenza conferisce a Compass una stabilità e un’affidabilità che la rendono un partner ideale per chi cerca soluzioni finanziarie personalizzate. La sua storia, tuttavia, affonda le radici ben più indietro nel tempo, precisamente nel 1960.

Da allora, l’azienda ha accompagnato milioni di italiani nella realizzazione dei loro progetti, diventando un simbolo di competenza e vicinanza alle esigenze delle famiglie e dei singoli individui. La sua lunga esperienza nel settore del credito al consumo è la migliore garanzia di un servizio attento e di qualità, capace di offrire risposte concrete alle diverse necessità finanziarie.

Con questo articolo vogliamo guidarvi attraverso l’ampia gamma di soluzioni finanziarie offerte da Compass. Vedremo insieme le diverse opzioni disponibili, dai prestiti personali ai finanziamenti finalizzati, dalle carte di credito alle polizze assicurative, per aiutarvi a capire quale prodotto si adatta meglio alle vostre esigenze specifiche.

I prestiti personali Compass

Quando si parla di prestiti personali, ci si riferisce a una forma di finanziamento che permette di ottenere una somma di denaro da utilizzare per diverse necessità, senza dover specificare necessariamente la finalità.

Si tratta di un’opzione flessibile che si adatta a molteplici esigenze, come ad esempio l’acquisto di un bene, la realizzazione di un progetto o la gestione di spese impreviste. Compass offre prestiti personali che possono arrivare fino a 30.000 euro, una somma significativa che può fare la differenza nel raggiungimento dei propri obiettivi.

La flessibilità è un elemento chiave dei prestiti personali di Compass: hai infatti la possibilità di personalizzare l’importo del finanziamento, la rata mensile e la durata del piano di rimborso, creando una soluzione su misura per le tue specifiche esigenze e possibilità economiche.

Per poter accedere a un prestito personale Compass, è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, è richiesta un’età compresa tra i 18 e gli 82 anni, è necessario essere residenti in Italia e presentare alcuni documenti indispensabili per la valutazione della richiesta.

Questi includono la carta d’identità, il codice fiscale e un documento che attesti il proprio reddito come la busta paga per i dipendenti, il cedolino della pensione per i pensionati o la dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi. Nel caso di cittadini stranieri, è inoltre necessario presentare il permesso di soggiorno e la residenza in Italia da almeno un anno.

La richiesta di un prestito personale Compass può essere effettuata in diversi modi, a seconda delle tue preferenze. Puoi scegliere di richiedere il prestito online, comodamente da casa, attraverso il sito Web o l’app di Compass, oppure puoi recarti in una delle filiali Compass presenti su tutto il territorio italiano, dove un consulente dedicato sarà a tua disposizione per guidarti nella scelta e nella gestione del finanziamento.

Tra i principali vantaggi offerti dai prestiti personali Compass, spicca la possibilità di usufruire del Prestito Total Flex, una soluzione che ti permette di costruire la combinazione ideale di importo, rata e durata, in base alle tue specifiche esigenze.

Con Total Flex hai la possibilità di diminuire la rata se ne hai bisogno, di dilazionare il piano di rimborso e di estinguere anticipatamente il prestito senza costi aggiuntivi. Inoltre, Compass offre il servizio Consolido, pensato per chi ha già più finanziamenti in corso e desidera semplificare la gestione delle proprie finanze.

Consolido ti permette di unificare tutti i tuoi debiti in un unico prestito, con un’unica rata mensile, offrendoti la possibilità di dilazionare il piano di rimborso e di richiedere liquidità aggiuntiva. Infine, è importante ricordare che hai la possibilità di saltare una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi, un’opzione utile in caso di imprevisti o necessità.

I prestiti finalizzati Compass

I prestiti finalizzati rappresentano una soluzione di finanziamento specifica, pensata per l’acquisto di beni o servizi ben definiti. A differenza dei prestiti personali, dove la somma di denaro può essere utilizzata per diverse finalità, i prestiti finalizzati sono legati a un acquisto particolare, come un’auto, una moto o un viaggio.

Il vantaggio principale di questa tipologia di prestito è la possibilità di pagare a rate l’importo dovuto, senza dover disporre immediatamente dell’intera somma. Questo permette di realizzare i propri desideri o progetti in modo più agevole e accessibile. I prestiti finalizzati Compass sono studiati per agevolare i tuoi acquisti, permettendoti di pagare comodamente a rate direttamente presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Compass vanta una vasta rete di esercizi commerciali convenzionati, con oltre 35.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio italiano. Ciò significa che, ovunque tu sia, avrai la possibilità di trovare un negozio o un rivenditore che offre la soluzione di finanziamento Compass per l’acquisto di ciò che desideri. La comodità di poter stipulare il finanziamento direttamente nel punto vendita, rende il processo di acquisto più semplice e immediato.

Gli esempi di beni e servizi che possono essere acquistati con un prestito finalizzato Compass sono molteplici. Si va dall’acquisto di auto e moto (anche elettriche) a quello di e-bike e monopattini elettrici, sempre più diffusi per la mobilità sostenibile. I prestiti finalizzati Compass sono disponibili anche per chi desidera acquistare un camper, uno smartphone o altri prodotti di tecnologia oppure per chi vuole partire per un viaggio o una vacanza. Non mancano, poi, le soluzioni per chi desidera arredare la propria casa, con finanziamenti per l’acquisto di mobili.

La richiesta di un prestito finalizzato Compass avviene direttamente presso l’esercente convenzionato. Sarà il rivenditore a fornirti tutte le informazioni necessarie e ad attivare la pratica di finanziamento, semplificando ulteriormente il processo di acquisto.

Prestiti veloci e online: la soluzione digitale di Compass

Per i clienti che cercano una soluzione rapida e comoda per ottenere liquidità, Compass offre i prestiti veloci e online, un’opzione pensata per chi ha familiarità con le tecnologie digitali e desidera gestire le proprie finanze in modo semplice e veloce. Questi sono particolarmente vantaggiosi per i clienti Compass che hanno già scaricato l’app sul proprio smartphone e che sono quindi registrati alla piattaforma.

Attraverso l’app, i clienti Compass possono accedere a prestiti veloci fino a 5000 euro, un importo ideale per far fronte a spese impreviste o per togliersi uno sfizio senza dover attendere tempi lunghi per l’approvazione.

Uno dei punti di forza di questa offerta è il prestito online con SPID e risposta in un minuto. Questo servizio permette ai clienti di utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per autenticarsi e ottenere una risposta automatica alla propria richiesta di finanziamento in soli 60 secondi. Ciò significa che, in un minuto, si può sapere se il prestito è stato approvato e si può ricevere la somma di denaro direttamente sul proprio conto.

I prestiti veloci di Compass sono accessibili esclusivamente tramite l’app. Dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali, il cliente può iniziare la procedura di richiesta selezionando il banner dedicato ai prestiti veloci.

La procedura è stata studiata per essere il più semplice e veloce possibile, senza la necessità di caricare ulteriori documenti oltre a quelli già in possesso di Compass. Infatti, per i clienti registrati, la richiesta di prestito online tramite app è semplificata in quanto Compass possiede già i documenti necessari.

Una volta compilati i dati necessari e firmata digitalmente la richiesta, Compass valuta la domanda e fornisce l’esito in pochi minuti, in genere entro un minuto dalla sottoscrizione.

Carte di credito e assicurazioni Compass

Compass offre ai propri clienti una gamma di soluzioni pensate per soddisfare diverse esigenze finanziarie, includendo sia carte di credito che prodotti assicurativi. Tra le carte di credito, spicca la Carta Easy, un prodotto ideale per le spese di tutti i giorni, sia negli esercizi commerciali fisici che per gli acquisti online.

Questa è stata progettata per semplificare la gestione delle spese quotidiane, offrendo al contempo la comodità di un metodo di pagamento versatile e sicuro.

Per quanto riguarda le assicurazioni, Compass collabora con partner assicurativi affidabili ed esperti come MetLife e Yolo. Tale partnership permette di offrire una vasta gamma di prodotti innovativi, in grado di soddisfare le diverse esigenze di protezione dei clienti.

In particolare, propone polizze digitali che possono essere sottoscritte comodamente da smartphone o computer, offrendo soluzioni personalizzate per la protezione della salute, della casa, delle attività sportive e dei viaggi.

Le polizze digitali includono diverse opzioni come Care, HomeFlix, MiFido, Sport, My Mobility, Viaggio e Sci. Queste sono state create per offrire tranquillità e sicurezza in diversi ambiti della vita quotidiana.

Un ulteriore vantaggio offerto da Compass è la possibilità di includere coperture assicurative facoltative nei prestiti. Questa opzione consente ai clienti di proteggere ulteriormente se stessi e i propri cari da eventuali rischi o inconvenienti, garantendo una maggiore serenità durante il periodo di rimborso del finanziamento.

Servizi aggiuntivi e strumenti utili di Compass

Compass mette a disposizione dei propri clienti una serie di servizi aggiuntivi e strumenti utili per semplificare la gestione dei propri prodotti finanziari e per offrire un’esperienza utente completa e soddisfacente.

Tra questi, spicca l’app Compass, un vero e proprio strumento multifunzione che permette di gestire i propri prodotti direttamente dal proprio smartphone. Con quest’applicazione, i clienti possono visualizzare tutti i prodotti attivi, tenere sotto controllo i movimenti della propria carta e lo stato dei pagamenti del proprio Finanziamento, effettuare pagamenti digitali e richiedere prestiti veloci fino a 5000 euro.

Inoltre, l’app offre una sezione dedicata all’assistenza clienti, dove è possibile trovare risposte alle domande più frequenti, bloccare le proprie carte in caso di smarrimento o contattare direttamente il servizio clienti. L’app Compass è disponibile sia per iOS che per Android.

Un altro strumento utile è l’area clienti MyCompass, uno spazio esclusivo dedicato ai clienti dove è possibile controllare lo stato delle richieste di prestito online ed eseguire operazioni. Per chi preferisce una comunicazione più diretta e immediata, Compass offre il Servizio Info-SMS, che permette di ottenere informazioni dedicate tramite l’invio di un semplice SMS.

Per quanto riguarda il pagamento dei bollettini, Compass offre diverse modalità per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti. Oltre ai tradizionali bollettini cartacei, è possibile effettuare il pagamento anche online tramite Mooney, Poste Italiane e l’Home banking della propria banca. Il pagamento può essere effettuato anche con bonifico bancario.

Compass adotta, infine, due tipologie differenti di Firma Elettronica Avanzata per la sottoscrizione dei contratti e per le operazioni online, garantendo sicurezza e validità legale delle transazioni.