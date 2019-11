Frequenze Radio Italia: come ascoltarla in streaming in automobile

Ecco la nostra guida per ascoltare la storica Radio Italia direttamente in automobile, sfruttando le potenzialità streaming del nostro smartphone

E’ una delle radio storiche d’Italia, dal momento che è stata fondata nel lontano 1982: stiamo parlando di Radio Italia – Solo Musica Italiana, che nel corso del tempo è riuscita a tenere compagnia a più di una generazione di giovani e meno giovani al volante della propria automobile. Anche oggi è possibile ascoltarla, sfruttando il sistema infotainment della propria vettura oppure la propria radio tradizionale assieme allo smartphone, tramite delle specifiche app che funzionano in streaming.

RADIO IN STREAMING: COME FARE?

Il metodo migliore per ascoltare la radio in streaming sulla nostra automobile è quello di utilizzare il proprio smartphone con alcune app particolari. Perchè sfruttare lo streaming? Semplice: tramite la radio tradizionale può capitare che in alcune zone d’Italia manchino le frequenze FM dedicate di una stazione piuttosto che un’altra, il che significa, il più delle volte, interrompere sul più bello quella splendida canzone che vi piaceva tanto…

Vi è capitato anche a voi una cosa del genere? Bene, allora è tempo di passare allo streaming! Come fare? Basta scaricare una app gratuita come MyTunerRadio o RadioGram: queste mettono a disposizione diversi canali podcast davvero completi, dove ovviamente è presente anche Radio Italia. Il secondo passo è connettere il proprio smartphone all’autoradio o, meglio, al sistema infotainment della propria auto, tra i quali i più comuni sono Android Auto e Apple Car Play.

Se quest’ultimo non è a nostra disposizione, allora basterà munirsi di cavetto AUX e collegare il telefono con l’autoradio, ma se questa, per esempio, presenta la tecnologia bluetooth, possiamo anche optare per questa modalità di collegamento. Il caso più particolare è quello in cui non abbiamo modo di effettuare la connessione: fortunatamente esistono in commercio dei piccoli apparecchi che ricevono il suono via bluetooth dal vostro smartphone e lo ritrasmettono all’autoradio occupando una frequenza FM, da scegliere tra quelle non occupate.

RADIO ITALIA: TUTTE LE FREQUENZE

Una volta effettuato il collegamento dell’autoradio con lo smartphone, dove l’app che avremo scelto riconoscerà la connessione effettuata, non dovremo fare altro che trovare la frequenza di Radio Italia a seconda di dove ci troviamo in Italia. Qua di seguito potete consultare l’elenco completo regione per regione e in base alle varie province.

Frequenze Radio Italia in Abruzzo

Pescara 89.9

Vasto e Lanciano 97.1

Teramo, Pescara, Vasto 101.8

L’Aquila 102.0

Vasto 104.5

Frequenze Radio Italia in Basilicata

Potenza 101.3

Matera 104.3 / 104.5

Frequenze Radio Italia in Calabria

Crotone 88.5 / 89.6

Cutro 89.6 / 99.4 / 99.6

Catanzaro 89.6 / 99.4 / 99.6 / 107.5

Reggio di Calabria 90.9 / 97.6 / 105.5

Corigliano Calabro 94.2 / 98.0

Cosenza 94.3

Vibo Valentia 106.3

Frequenze Radio Italia in Campania

Napoli 87.5 / 96.8

Quarto 87.5 /96.8

Caserta 87.5

Benevento 96.6 / 97.6

Avellino 97.5

Salerno 102.0 / 104.3

Frequenze Radio Italia in Emilia-Romagna

Ferrara 95.8

Piacenza 98.3 / 98.4 / 106.5 / 106.7

Parma 100.4 / 100.6 / 106.7

Bologna 100.6

Carpi 100.7

Pavullo nel Frignano 100.7

Modena 100.7

Reggio nell’Emilia 100.7 / 106.7

Rimini 102.0

Forlì 102.0 / 105.3

Ravenna 105.3

Frequenze Radio Italia in Friuli Venezia Giulia

Pordenone 101.55 / 103.8 / 104.8

Udine 101.9 / 104.8

Gorizia 102.1

Trieste 105.8

Frequenze Radio Italia nel Lazio

Rieti 89.9

Chieti 101.8

Frosinone 104.2 / 104.3 / 104.7

Viterbo 104.2 / 107.4

Latina 104.2 / 106.9

Roma 104.2

Viterbo 107.4

Frequenze Radio Italia in Liguria

La Spezia 87.5 / 93.4 / 101.5 / 101.8

Sarzana 87.5 / 101.8 / 104.7

Imperia 89.2 / 94.5 / 106.2

Ventimiglia 90.4 / 94.5

Savona 90.7 / 94.2 / 106.0 / 106.3

La Spezia 93.4 / 101.5 / 101.8

Genova 94.2 / 106.1 / 106.3

Sanremo 94.5 / 106.2

Sestri Levante 95.7 / 96.5 / 106.0 / 106.3

Lerici 101.5 / 101.8

Frequenze Radio Italia in Lombardia

Sondrio 88.0 / 89.0 / 91.6

Aeroporto di Malpensa 89.5 / 106.7

Varese 89.5 / 106.7

Sovere 89.6 / 97.6

Livigno 97.6

Sirmione 98.1 / 106.2 / 106.6

Cremona 98.3 / 100.6 / 106.7

Lodi 98.3 / 98.4 / 106.5 / 106.7

Erbusco 98.3 / 106.7

Milano 98.4 / 106.5 / 106.7

Monza 98.4 / 106.7

Bergamo 98.4 / 106.5 / 106.7

Magenta 98.4 / 106.7

Trezzo sull’Adda 98.4 / 106.7

Mantova 104.0 / 106.6

Pavia 106.5 / 106.7

Brescia 106.5

Lecco 106.5 / 106.7

Frequenze Radio Italia nelle Marche

Ascoli Piceno 90.8

Numana 97.9

Senigallia 100.4

Ancona 100.4

Urbino 102.2

Pesaro 102.2

Frequenze Radio Italia nel Molise

Isernia 96.3

Frequenze Radio Italia nel Piemonte

Ovada 89.6 / 98.4 / 106.7

Alessandria 89.6 / 98.4 / 106.7

Asti 89.6 / 98.4 / 106.7

Verbania 106.3

Torino 106.3 / 106.6

Cuneo 106.4

Biella 106.5 / 106.7

Novara 106.5 / 106.7

Domodossola 106.7

Frequenze Radio Italia in Puglia

Ugento 90.45 / 92.2 / 106.0

Lecce 92.4 / 106.0

Taranto 96.9 / 106.0

Ischitella 97.1 / 101.8

Brindisi 100.3 / 106.0

Bari 104.3 / 104.5

Foggia 104.3 / 104.4

Frequenze Radio Italia in Sardegna

Ogliastra 102.3

Sassari 106.0 / 106.3

Nuoro 106.0 / 106.3

Cagliari 106.1 / 106.3

Frequenze Radio Italia in Sicilia

Agrigento 87.7 / 96.3

Enna 87.7 / 101.3

Messina 90.9 / 97.6 / 105.5

Catania 93.5

Trapani 96.2 / 104.8

Milazzo 87.7 / 97.6 / 97.7 / 105.5

Siracusa 101.5

Caltanissetta 105.5

Palermo 104.8 / 106.3

Frequenze Radio Italia in Toscana

Massa 87.5 / 93.4 / 104.7

Siena 90.2 / 107.4 / 107.6

Barberino del Mugello 93.3

Pisa 93.4 / 104.7

Lucca 93.4

Livorno 93.4 / 104.7 / 107.5

Pistoia 107.2 / 107.4 / 107.6

Prato 107.2 / 107.4 / 107.6

Firenze 107.4 / 107.6

Grosseto 107.4 / 107.6

Arezzo 107.6

Frequenze Radio Italia in Trentino Alto Adige

Bolzano 89.4 / 97.8

Trento 89.0 / 93.0 / 94.0 / 107.9

Frequenze Radio Italia in Umbria

Terni 91.4

Perugia 96.4 / 98.9

Magione 107.6

Frequenze Radio Italia in Valle d’Aosta

Aosta 104.9

Frequenze Radio Italia in Veneto

Verona 91.45 / 106.65

Vicenza 91.5 / 101.5 / 101.7

Belluno 95.75

Venezia 98.1 / 103.7

Treviso 101.5 / 103.7

Rovigo 101.5

Padova 101.5 / 101.7 / 103.7