10 consigli su come consumare meno carburante

2) Cambiare marcia il prima possibile

Abituatevi anche a utilizzare marce alte: il passaggio dalla prima alla seconda si può fare anche dopo aver percorso soli 4 - 5 metri, si può passare alla terza già a 30 km/h, a 40 km/h in quarta ed a 50 km/h in quinta. Non spaventatevi se il motore scende molto di giri, non si rompe per questo motivo, consuma solo di meno. Un cambio marcia anche per vetture a benzina può essere fatto a 2000 giri.