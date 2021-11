Autostrada Pedemontana Lombarda: tutti i caselli dell’A36 a nord di Milano

L'autostrada A36 ha l'obiettivo di rendere più veloci gli spostamenti nell'area a nord di Milano e presenta tre tratte principali, tra cui le due tangenziali di Como e Varese

La zona che ruota attorno all’area nord di Milano è storicamente tra le più trafficate dell’Italia settentrionale: rendere più veloci i collegamenti autostradali per evitare rallentamenti e ingorghi è quindi l’obiettivo primario per la Regione Lombardia, che fin dai primi anni 2000 si è attivata per creare un’infrastruttura capace di collegare anche le provincie di Varese, di Como, di Bergamo e i due aeroporti di Milano-Malpensa e di Bergamo-Orio al Serio.

Il suo nome è Autostrada Pedemontana Lombarda (A36) e si tratta di un sistema di viabilità a pedaggio free-flow molto complesso e articolato, che quando sarà terminato avrà uno sviluppo complessivo di 157 km dei quali 67 di autostrada, 20 di tangenziali e i restanti 70 riservati alla viabilità locale. Rispetto alle tratte circostanti, la Pedemontana Lombarda attraverserà il territorio in maniera eco-sostenibile per minimizzare il suo impatto con l’ambiente: i tre quarti dei percorsi autostradali e delle tangenziali, infatti, scorreranno sotto il livello della campagna, nonchè in galleria naturale (nelle zone di Varese e Como) e in quella artificiale con soletta in cemento armato ricoperta da terreno vegetale.

Il progetto definitivo prevede fondamentalmente tre infrastrutture principali:

L’asse autostradale di 67 km da Cassano Magnago (VA) a Osio Sotto (BG), diviso in cinque tratte e che collega le autostrade A8, A9 e A4 Tratta A: tra le autostrade A8 e A9 (15 km)

Tratta B1: dall’interconnessione con la A9 alla SP ex SS 35 (7,5 km)

Tratta B2: da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno (9,5 km)

Tratta C: da Cesano Maderno all’interconnessione con la Tangenziale Est/A51 (16, 5 km)

Tratta D: dalla Tangenziale Est/A51 all’autostrada A4 (18,5 km) La Tangenziale di Varese, divisa in un primo lotto (dall’autostrada A8 – Gazzada Schianno al ponte di Vedano Olona) e in un secondo lotto (da Folla di Malnate al valico del Gaggiolo) La Tangenziale di Como, anch’essa divisa in un primo lotto (dall’autostrada A9 – Grandate allo svincolo di Acquanegra) e in un secondo lotto (dallo svincolo di Acquanegra ad Albese con Cassano – SS342)

Attualmente l’Autostrada Pedemontana Lombarda è percorribile per soli 22 km e parte dall’interconnessione con l’A8 presso Cassano Magnago fino a Lentate sul Seveso, dove si connette alla Superstrada Milano-Meda SP35. Gli svincoli e i caselli a cui vi si può accedere sono i seguenti: