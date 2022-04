Cambio gomme 2022: entro il 15 maggio bisogna mettersi in regola

Dal prossimo 15 aprile sarà possibile effettuare il tradizionale cambio pneumatici da invernali a estivi: ecco tutto quello che bisogna sapere

Proprio come accaduto l’anno scorso e che, in realtà, è previsto ogni anno, è giunto il momento per gli automobilisti di effettuare il cambio gomme da invernali a estive. La data di inizio per effettuare questa manutenzione al proprio veicolo è il 15 aprile e ci sarà tempo fino al successivo 15 maggio per mettersi in regola, a meno di non avere a disposizione un treno di pneumatici con codice di velocità pari o superiore a quello indicato sul libretto di circolazione.

Per aiutare ulteriormente gli automobilisti e incentivare il passaggio su nuove coperture più efficienti e sicure di categoria A o B, inoltre, il cambio gomme di quest’anno potrebbe diventare presto l’opportunità per utilizzare il cosiddetto “bonus pneumatici“, attualmente in fase di revisione al Governo e che, se approvato, potrebbe essere utilizzato fino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2022.

In ogni caso, chi venisse beccato a circolare con pneumatici non corretti a partire dal 15 maggio andrà incontro a una sanzione decisamente corposa: il Codice della Strada, infatti, prevede una multa da 422 a 1.695 Euro, il ritiro del libretto e l’obbligo di revisione per la vettura incriminata. Meglio prendersi per tempo, non credete?