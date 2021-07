Climatizzatore auto: come usarlo al meglio in estate?

In estate è fondamentale sfruttare al meglio le potenzialità del climatizzatore per rimanere al fresco in auto: ecco i cinque consigli fondamentali da non dimenticare mai

L’estate è ormai entrata completamente nel vivo e questo significa che le temperature nell’abitacolo, specialmente sotto al sole, sono destinate ad alzarsi di parecchi gradi. In questo caso è assolutamente necessario utilizzare il climatizzatore, non solo per rinfrescare l’ambiente e vivere un’esperienza più confortevole… ma anche per evitare possibili disagi durante la guida, che comportano per esempio un allungamento dei tempi di reazione del conducente quando l’aria comincia a farsi veramente soffocante.

Il climatizzatore delle nostre auto, tuttavia, va impiegato nel modo corretto per poter contare sulla sua massima efficacia ed efficienza nel lungo periodo. Ecco i cinque consigli fondamentali da seguire per non avere brutte sorprese: