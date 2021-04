Come contestare una multa presa con l’autovelox?

Esistono dei casi in cui si può fare ricorso alla contravvenzione presa per il tanto odiato rilevatore di velocità a bordo strada: vediamo quali!

Prendere una multa non è mai bello: a volte basta una piccola disattenzione alla guida per trovare nella cassetta delle lettere la tanto temuta raccomandata verde con scritto “atti giudiziari”, al cui interno è riportata la motivazione (e le conseguenze) del nostro comportamento scorretto al volante. Magari è stata quella volta davanti all’autovelox in tangenziale?

Se siete assolutamente certi che la sanzione che vi è stata riportata dalle Forze dell’Ordine è ingiustificata, allora potete procedere al ricorso secondo le modalità previste che vi abbiamo proposto di recente in questo articolo. L’importante, però, è trovare la motivazione corretta per evitare di pagare il conto, tra una di queste che vi proponiamo di seguito: