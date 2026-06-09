Come usare correttamente le corsie in autostrada: regole, divieti e sanzioni

Guidare in autostrada richiede un livello di attenzione e una consapevolezza ben diversi rispetto alla guida sui tratti urbani o extraurbani. Le alte velocità modificano drasticamente ogni parametro: dalla distanza di sicurezza ai tempi di arresto del veicolo, fino alla gravità delle conseguenze in caso di incidente.

Per viaggiare in totale sicurezza ed evitare pesanti sanzioni, è fondamentale conoscere nel dettaglio come usare correttamente le corsie in autostrada. Quale bisogna preferire? Quando è consentito l’uso della corsia di emergenza? Come funzionano i sorpassi?

In questo articolo analizzeremo cosa dice il Codice della Strada per fare chiarezza una volta per tutte.

Come usare le corsie in autostrada secondo il Codice della Strada

Le autostrade sono composte da due carreggiate separate, suddivise a loro volta in due o più corsie delimitate da strisce bianche. Se la striscia è continua è vietato oltrepassarla; se è tratteggiata (discontinua) indica che è possibile cambiare corsia per effettuare sorpassi o per immettersi negli svincoli.

Per capire su quale corsia spostarsi durante la marcia ordinaria, il punto di riferimento è l’articolo 143, comma 5 del Codice della Strada:

“Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.

Molti automobilisti tendono a occupare la corsia centrale anche quando quella di destra è completamente vuota: si tratta di un comportamento scorretto e sanzionabile. La corsia centrale o quella di sinistra vanno impegnate solo per il tempo necessario a completare uno o più sorpassi, dopodiché è obbligatorio rientrare a destra.

Limitazioni per i mezzi pesanti e i veicoli lunghi

I conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e i complessi di veicoli (come auto con roulotte o rimorchi) di lunghezza superiore a 7 metri, sulle autostrade a tre o più corsie hanno un obbligo restrittivo: possono circolare esclusivamente sulle due corsie più vicine al bordo destro.

Immissione e uscita: corsie di accelerazione e decelerazione

Le fasi di ingresso e uscita dall’autostrada sono tra le più delicate. Il Codice della Strada (Art. 176) fissa regole e precedenze rigidissime:

Come funziona la corsia di accelerazione

La paura di immettersi nel flusso autostradale è comune, ma basta seguire una procedura corretta basata su quattro punti:

Sfruttare tutta la lunghezza: La corsia di accelerazione serve a raggiungere la velocità ideale per l’immissione (solitamente tra gli 80 e i 90 km/h). Non bisogna avere fretta di entrare all’inizio del tratto. Azionare l’indicatore: La freccia a sinistra va messa non appena superato lo svincolo d’entrata. Controllare gli specchietti: Bisogna monitorare costantemente la distanza e la velocità dei veicoli che sopraggiungono da dietro. Rispettare la precedenza: La precedenza spetta a chi viaggia già in autostrada. Chi si immette deve dare la precedenza, mentre chi è già sulla carreggiata principale dovrebbe (se possibile e in sicurezza) spostarsi sulla corsia di sinistra per agevolare l’ingresso del nuovo veicolo. Nota bene: Se c’è traffico intenso si deve rallentare, ma è fondamentale evitare di fermarsi del tutto o di invadere la corsia di emergenza.

Come usare la corsia di decelerazione

Per uscire dall’autostrada in modo corretto, è necessario attivare tempestivamente la freccia a destra e immettersi nella corsia di decelerazione sin dal suo inizio, ovvero non appena la striscia bianca da continua diventa tratteggiata, riducendo la velocità solo all’interno di questa sezione.

Corsia di emergenza: quando si può usare?

Definita dall’articolo 15 del CdS, la corsia di emergenza è una sezione adiacente alla carreggiata destinata esclusivamente alle soste di emergenza e al transito dei mezzi di soccorso. Deve pertanto rimanere sempre libera.

Esiste tuttavia un’unica, specifica eccezione legata alla presenza di ingorghi:

In caso di forte traffico o coda, è consentito transitare sulla corsia di emergenza solo ed esclusivamente per uscire dall’autostrada, a partire dal cartello di preavviso dello svincolo (ovvero a 500 metri dall’uscita).

Consiglio di sicurezza: In caso di sosta forzata sulla corsia di emergenza (specialmente di notte), ricordate di attivare le luci di posizione, indossare il giubbotto catarifrangente prima di scendere e posizionare il triangolo di emergenza ad almeno 100 metri dal veicolo.

Sorpasso a destra vs Superamento: facciamo chiarezza

È una delle domande più frequenti: si può passare a destra in autostrada? La risposta corretta richiede di distinguere due manovre diverse, come precisato dalla stessa Polizia Stradale:

Il sorpasso a destra (VIETATO): Si configura quando un automobilista cambia corsia spostandosi a destra, supera il veicolo più lento e poi ritorna sulla corsia di sinistra. Questa manovra è pericolosa e severamente vietata.

Il superamento da destra (CONSENTITO): Si configura quando un conducente viaggia sulla corsia di destra (rispettando l’obbligo di occupare la corsia libera più a destra) e sfila un veicolo più lento che procede ostinatamente sulla corsia centrale o di sinistra. Dal momento che non c’è alcun cambio di corsia da parte di chi esegue la manovra, il comportamento non è sanzionabile.

Utilizzo scorretto delle corsie: le sanzioni previste

Mancare di rispetto alle regole di circolazione autostradale comporta sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, pesanti provvedimenti sulla patente di guida:

Infrazione Sanzione Economica Sanzione Accessoria Mancato uso della corsia più a destra(Art. 143) Da 42 € a 173 € – Immissione irregolare dall’accelerazione Da 87 € a 344 € Decurtazione di 2 punti Sorpasso a destra vietato (Art. 148) Da 83 € a 333 € Sospensione patente da 1 a 3 mesi (in caso di recidiva nel biennio) Transito abusivo in corsia di emergenza Da 430 € a 1.731 € Sospensione patente da 2 a 6 mesi e taglio di 10 punti

Rispettare la corretta suddivisione delle corsie in autostrada non è solo un obbligo di legge per evitare multe salate, ma rappresenta la prima e più importante regola per garantire la sicurezza propria e degli altri automobilisti.