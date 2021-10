Vietato fumare alla guida: tutte le (possibili) novità del Codice della Strada

Oltre a un inasprimento per combattere l'utilizzo del cellulare, il DL Infrastrutture sancirà anche il completo divieto di fumo quando si è al volante di un'automobile

Per combattere il vizio di utilizzare il cellulare durante la guida di un’auto ci sono molteplici soluzioni, ma a quanto pare queste non sono state sufficienti da far desistere il governo dall’introdurre nel DL Infrastrutture alcuni emendamenti volti a inasprire la tolleranza nei confronti di tutti i “furbetti” delle quattro ruote. Tra le novità che potrebbero presto entrare in vigore, infatti, il Codice della Strada definirà un aumento delle sanzioni previste con tanto di sospensione della patente, nonchè un divieto assoluto di fumare che non sarà quindi circoscritto alla sola presenza di minori a bordo.

Andando con ordine, il DL Infrastrutture potrebbe arrivare a introdurre un fermo divieto di utilizzo di tutti quei dispositivi che fanno togliere al conducente entrambe le mani dal volante: non solo il cellulare, ma anche tablet e computer portatili. Secondo le ultime indiscrezioni la multa per chi verrà colto in flagrante salirà dall’attuale range 167-661 Euro a quello compreso tra 422 e 1.679 Euro, che verrà anche corredato dalla sospensione della patente da 7 giorni a due mesi con cinque punti in meno sul totale accumulato durante gli anni da automobilista.

Ancora più salate le conseguenze per chi è “recidivo” entro i due anni dalla prima infrazione, perchè si passerebbe da 644 a 2.588 Euro con sospensione della patente da 1 a 3 mesi e ben dieci punti in meno. Tra gli oggetti incriminati da far distrarre il conducente, inoltre, dovrebbe essere aggiunta anche la sigaretta: al momento il divieto di fumo è in vigore solo in caso di minori a bordo, mentre grazie a questo specifico emendamento sarebbe esteso in ogni situazione e circostanza.

Le ultime novità del Codice della Strada, infine, riguarderebbero la possibilità di introdurre l’obbligo di indossare le cinture anche per i passeggeri degli autobus, oltre all’allungamento della validità del foglio rosa a 12 mesi e l’utilizzo di un “preavviso di contravvenzione” quando un agente debba segnalare una vettura in divieto di sosta. Il motivo? Incentivare il trasgressore a pagare la multa in forma ridotta entro i primi cinque giorni dalla notifica.