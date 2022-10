Ecoincentivi auto 2022: in Veneto fino a 6.000 Euro per i redditi più bassi

La Regione Veneto ha messo a disposizione 12 milioni di Euro per chi vuole sostituire la propria auto con una di ultima generazione: ecco tutti i dettagli

Al fianco dei nuovi Ecoincentivi che includono anche il bonus per acquisto e installazione delle colonnine elettriche, in questi giorni è stata ufficializzata l’agevolazione alla rottamazione per chi abita nella Regione Veneto, con l’obiettivo di promuovere lo svecchiamento del parco mezzi circolante, di migliorare la qualità dell’aria e di aiutare le fasce di reddito più basse che fino a oggi hanno rimandato l’acquisto di una nuova vettura di ultima generazione.

I fondi disponibili sono circa 12 milioni di Euro e andranno a favore di coloro che presentano un ISEE inferiore ai 50.000 Euro annui e che hanno intenzione di acquistare a breve una nuova auto con omologazione Euro 6D Temp o successiva (che comprende quindi anche le ibride e le full-electric). Ogni richiedente potrà ottenere un contributo variabile da 1.000 a 6.000 Euro definito in base a due fattori: la classe di emissioni di CO2 della vettura scelta e la fascia di reddito relativa all’ISEE.

A questo punto il bonus per coloro che abitano in Veneto sarà moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se si appartiene alla prima fascia di reddito (ISEE inferiore ai 25.000 Euro) oppure pari a 1,1 se si appartiene alla seconda (ISEE fino a 40.000 Euro). Chi invece fa riferimento all’ultima fascia, quella fino ai 50.000 Euro, riceverà il contributo base calcolato in precedenza, mentre gli abitanti di quei Comuni che hanno adottato dal 2019 al 30 aprile 2022 dei provvedimenti per migliorare la qualità dell’aria saranno premiati con un ulteriore coefficiente a loro vantaggio. La domanda da presentare per aderire a questi Ecoincentivi è aperta fino al 27 dicembre 2022, con acquisto della vettura stabilito entro il 28 aprile dell’anno prossimo.