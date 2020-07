Guidare per lavoro d’estate: 5 consigli per affrontare il caldo

Tenere accesa l’aria condizionata in auto toglie potenza al motore, quindi per ottenere le stesse performance dal veicolo è necessario premere di più sull'acceleratore, consumando più carburante. In estate, inoltre, alcuni conducenti fanno soste a motore acceso per mantenere in funzionamento l’impianto di condizionamento, rischiando anche multe salate (Riferimento Art. 157 Comma 7 del Codice della Strada). Il benessere degli autisti è fondamentale, ma monitorare il corretto comportamento al volante può aiutare l’azienda a migliorare l’efficienza della flotta. Laddove possibile, parcheggiare i veicoli all’ombra e aprire i finestrini qualche minuto prima della partenza aiuta a mettersi in viaggio in un abitacolo non troppo caldo.

Sempre a causa della riduzione del personale nel periodo delle vacanze, gli autisti si trovano a percorre tratti di strada differenti da quelli abituali. Questo può causare una maggiore tensione al volante ed una guida meno rilassata. Avere a disposizione uno strumento in grado di fornire alert predittivi sul percorso, per esempio suggerendo quando togliere il piede dall’acceleratore in quanto ci si sta avvicinando ad una rotatoria, piuttosto che ad uno svincolo, può aiutare ad anticipare meglio e guidare in modo più efficiente e sicuro.

In estate, spesso le aziende devono fare i conti con personale ridotto e quindi una migliore distribuzione degli ordini è indispensabile per ottimizzare gli sforzi della forza lavoro attiva sul campo. Avere a disposizione il tempo stimato di percorrenza, permette di pianificare in tempo reale le consegne, inviando la persona più adatta e che può raggiungere il cliente nel minor tempo possibile.

L’estate, particolarmente in alcune zone, è sinonimo di traffico congestionato. Il traffico influisce sul 24% di tutto il tempo passato alla guida (Indice TomTom Traffic Index 2013) e è la ragione principale (93% dei casi) dei ritardi agli appuntamenti (Ricerca TomTom 2012). Conoscere la situazione del traffico, permette di scegliere il giusto percorso per raggiungere il cliente in tempi più brevi e avvisarlo preventivamente in caso di ritardo.

Strade congestionate, week end da bollino rosso, alte temperature e lavori in corso: è ciò che deve affrontare chi ad agosto parte in auto per passare le proprie vacanze in qualche località balneare. Ciò che a volte non si prende in considerazione, però, è che la stessa situazione è costretto a subirla anche chi in estate trascorre molte ore alla guida per lavoro.

Parliamo di tutte quelle persone che, per garantire i vari servizi ai vacanzieri, intensificano le proprie attività proprio durante la stagione più calda.

Qualche esempio? Ristoranti, alberghi, farmacie, supermercati e bar devono essere sempre ben riforniti. Trasportatori, rappresentanti e autisti sono quindi costretti a trascorrere molte ore al volante, nonostante tutti i disagi che comporta la guida in estate.

