L’importanza di usare gli pneumatici invernali: dalla teoria alla pratica

In un evento organizzato a Livigno, in una struttura appositamente allestita per prove tecniche, ASSOGOMMA, associazione nazionale italiana dei produttori di gomma naturale e sintetica, fondata nel 1945 e che rappresenta le principali aziende del settore della gomma in Italia, ha organizzato diversi test di confronto con pneumatici per sottolineare l’importanza di usare gli pneumatici adeguati alla stagione invernale

Le condizioni invernali della strada rappresentano un pericolo per la circolazione di auto, moto e qualsiasi altro mezzo. Le cause sono da ricercarsi nel freddo, nel ghiaccio e nella neve che rendono la guida più difficile. Durante questa stagione, la principale minaccia per la sicurezza degli automobilisti è la perdita di aderenza, che si può verificare senza preavviso e anche in condizioni di guida non particolarmente sportiva.

Per questi motivi è estremamente importante equipaggiare l’auto con pneumatici specifici per l’inverno che, lo ricordiamo, devono avere la indicazione M+S e il pittogramma alpino.

L’Associazione Nazionale Produttori Pneumatici (Assogomma) ha, come di consueto, organizzato dei test tecnici presso il ghiacciodromo di Livigno, utilizzando auto a benzina, diesel, ibride ed elettriche, per dimostrare l’importanza di usare, in ogni stagione, gli pneumatici più corretti.

I test sono stati condotti a basse velocità, simulando una guida urbana, e hanno evidenziato che la performance delle vetture dipende in gran parte dalla qualità dei pneumatici tanto che gli spazi di accelerazione e frenata sono sostanzialmente dimezzati, con gli pneumatici adeguati.

I risultati delle diverse stazioni di prova hanno mostrato una netta differenza tra pneumatici invernali ed estivi, dimostrando come i pochi centimetri quadrati di gomma adatti alla stagione fredda possano garantire una migliore direzionalità e grip, indipendentemente dalla tipologia di auto o del tipo di alimentazione utilizzata.

Alfa Romeo Giulia, il test della frenata di emergenza

Un test di confronto diretto è stato effettuato su due Alfa Romeo Giulia identiche, equipaggiate con pneumatici estivi e invernali, per valutare le prestazioni delle due tipologie di gomme su una strada innevata. Il test è stato condotto per il tramite di piloti professionisti su di un tratto rettilineo lungo circa 100 metri, dove il pilota ha eseguito una frenata di emergenza, portando le vetture a una velocità di 40 km/h. Il punto di inizio della frenata è stato segnalato da un apposito cartello.

Per garantire una misurazione oggettiva della velocità dei veicoli, del tempo e della decelerazione media, entrambe le auto sono state equipaggiate con uno strumento di misurazione satellitare noto come Driftbox. I risultati hanno evidenziato uno spazio di frenata di circa 20/24 metri per i pneumatici invernali, mentre quello degli pneumatici estivi è stato sostanzialmente il doppio, ovvero di circa 40 metri.

Il test è stato ripetuto anche a una velocità di 60 km/h, ma solo con la vettura dotata di pneumatici invernali, rivelando uno spazio di arresto inferiore (35 metri) rispetto alla vettura equipaggiata con pneumatici estivi. Questi dati dimostrano come la scelta degli pneumatici invernali possa fare la differenza sulla sicurezza stradale in condizioni di neve o ghiaccio, garantendo una maggiore aderenza e riducendo gli spazi di frenata.

Viaggiare in città con FIAT 500X Dolcevita

In un confronto diretto tra due FIAT 500X Dolcevita ibride, è stato testato il comportamento delle vetture in termini di trazione, aderenza e manovrabilità su un fondo innevato. Una delle auto era equipaggiata con pneumatici invernali, mentre l’altra aveva pneumatici estivi e catene montate sull’asse anteriore. Il test ha simulato le condizioni di guida in montagna, dove la presenza di neve sulle strade richiede l’utilizzo di pneumatici invernali o catene. Il percorso ha incluso tratti di strada innevati e asciutti, dove sono state riprodotte le stesse manovre, comprese frenate su neve e su fondo asciutto.

Durante la guida con le catene estive (la vettura montava catene Konig davvero prestazioniali), le vetture presentavano una rumorosità e vibrazioni allo sterzo che ne compromettevano il comfort di guida e che limitavano la velocità a 50 km/h anche in condizioni di asfalto asciutto e limiti da strada statale. Inoltre, gli spazi di frenata risultavano più lunghi rispetto all’auto equipaggiata con pneumatici invernali, che è stata concepita specificamente per queste condizioni stradali e climatiche.

Partenza da fermo con VOLVO XC60

Una prova condotta con due VOLVO XC60 ibride ha messo in evidenza le differenze di prestazioni in termini di motricità offerte dagli pneumatici estivi e invernali in un rettilineo delimitato da coni di sicurezza.

Le due vetture impegnate nella prova hanno effettuato una partenza da fermo con accelerazione graduale su un tratto rettilineo con fondo misto di neve e ghiaccio. Per rendere la prova oggettiva e misurabile, sono state posizionate delle fotocellule all’inizio e alla fine del percorso di circa 60 metri per misurare il tempo di percorrenza.

Il veicolo equipaggiato con pneumatici estivi ha mostrato evidenti difficoltà fin anche nel muoversi da fermo. D’altro canto, il veicolo con pneumatici invernali ha completato la stessa prova con un tempo inferiore del 40%, senza incontrare problemi nella trazione e trasmettendo al guidatore una migliore sensazione di controllo del veicolo.

Il dosso innevato con Jeep Renegade 4xe plug-in

Una prova di confronto tra pneumatici invernali ed estivi è stata effettuata su una ripida strada innevata utilizzando vetture a trazione integrale e anteriore. Due Jeep Renegade 4xe plug-in a trazione integrale hanno affrontato la salita e la discesa, prima con pneumatici estivi e poi con pneumatici invernali. È stato dimostrato chiaramente che la vettura equipaggiata con pneumatici invernali garantisce una maggiore sicurezza, consentendo al conducente di mantenere il controllo in ogni situazione. Al contrario, il veicolo con pneumatici estivi non è stato in grado di affrontare la salita e ha avuto difficoltà nella discesa, causando una sensazione di pericolosità al guidatore.

Persino nella fermata a metà salita la vettura non è stata quasi in grado di mantenere la posizione statica.

La prova in rotonda: Fiat Tipo Hatchback

Tre vetture Fiat Tipo Hatchback ibride sono state sottoposte ad una prova di sterzata, simulando la percorrenza di una rotonda, utilizzando equipaggiamenti differenti: pneumatici estivi, pneumatici invernali e pneumatici misti (due pneumatici invernali sull’asse trattivo e due estivi sull’asse posteriore). La prova è stata eseguita ad una velocità cittadina, intorno a i30 km/h.

La vettura equipaggiata con pneumatici invernali ha mostrato sempre una guida sicura e precisa durante il percorso di prova. Al contrario, la vettura con equipaggiamento estivo ha fatto percepire al conducente una perdita di aderenza, rendendo impossibile percorrere il tratto senza uscire dalla carreggiata. L’utilizzo di pneumatici misti ha dimostrato di essere la soluzione più pericolosa in quanto può offrire una falsa sensazione di sicurezza al conducente. Infatti, sebbene gli pneumatici invernali all’anteriore forniscano trazione e direzionalità sul dritto, la differente aderenza dei pneumatici estivi al posteriore durante la metà della curva, può causare una repentina perdita di controllo del veicolo che va in testacoda.

Anche se l’equipaggiamento misto non è esplicitamente vietato dal Codice della Strada, è fortemente sconsigliato sia dal Ministero dei Trasporti che da Assogomma. Questa prova dimostra che scegliere l’equipaggiamento di pneumatici adeguato è fondamentale per garantire la sicurezza durante la guida e che utilizzare pneumatici misti può essere estremamente pericoloso.

Conclusioni

L’uso di pneumatici invernali è molto importante per la sicurezza stradale durante le condizioni di neve e ghiaccio, ma anche in condizioni di temperature basse, dove gli pneumatici invernali sono nettamente più performanti.

Le gomme invernali sono appositamente progettate per fornire una maggiore aderenza su strade innevate, ghiacciate o in condizioni di freddo. Se un conducente non utilizzasse pneumatici invernali, le gomme potrebbero avere una minore aderenza, il che potrebbe aumentare il rischio di perdita di controllo del veicolo.

La distanza di frenata di un veicolo aumenta significativamente e questo diventa ancora più accentuato se le gomme non sono invernali. Ciò può aumentare il rischio di collisioni.

Inoltre guidare su strade innevate senza pneumatici invernali può essere difficile e pericoloso. Il veicolo può slittare e scivolare, il che potrebbe rendere difficile mantenere il controllo del veicolo.

In sintesi, l’utilizzo di pneumatici invernali è fondamentale per la sicurezza stradale durante le condizioni di neve e ghiaccio e si ringrazia ASSOGOMMA per le prove tecniche che riserva alla stampa e alle Istituzioni.