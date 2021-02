Monopattini elettrici: a Firenze è obbligatorio il casco!

Nel capoluogo della Toscana chi non indossa il casco quando è alla guida di un monopattini rischia multe da 42 a 173 Euro in città e da 87 a 344 fuori dai centri abitati

Benchè non esista una regolamentazione ufficiale per i maggiorenni che obblighi l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, da questi giorni in quel di Firenze chi vuole circolare con un monopattino elettrico deve per forza indossare un casco omologato. A prescindere dall’età e dalla data del primo di febbraio, infatti, è scattata l’ordinanza comunale secondo la quale tutti gli utilizzatori di questi mezzi (privati o in sharing) devono indossare questo tipo di protezione in nome di una “città attenta alla mobilità sostenibile e alla sicurezza dei suoi cittadini“.

A confermare tutto ciò è stato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il quale ha ricordato che d’ora in avanti ogni Comune fiorentino ha la facoltà di stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione“.

“La presenza di pavimentazioni stradali lapidee, specie nel centro storico, possono costituire anche in condizioni normali di manutenzione un livello aggiuntivo di pericolosità per i monopattini“, motivo per cui è obbligatorio l’uso del casco nel capoluogo fiorentino. Chi verrà beccato in flagrante andrà incontro a una sanzione pecuniaria variabile da 87 a 345 Euro se stava circolando fuori dai centri abitati oppure da 42 a 173 Euro se all’interno del contesto urbano. Uomo avvisato…