Neopatentati: limiti di potenza se si è al volante da soli

Chi ha conseguito la patente da meno di un anno, potrà guidare solo auto con una potenza massima fino a 55 kW (o 75 cavalli) per tonnellata a meno che non sia accompagnato da una persona Under 65 in possesso della licenza da almeno 10 anni

Il 2022 segna l’arrivo di alcune novità riguardati i neopatentati. Le autorità competenti, infatti, hanno deciso di introdurre dei limiti più stringenti e così, nel primo anno di conseguimento della patente B, si potranno guidare solo automobili con potenza ridotta.

Nuovi limiti per i neopatentati (se non accompagni)

Il provvedimento è stato voluto per aumentare la sicurezza sulle strade. In questo modo, infatti, i neopatentati potranno prendere graduale confidenza con un veicolo prima di passare a un altro con più potenza. Questo a prescindere dall’età dell’automobilista. Col termine neopatentato, infatti non si fa una distinzione anagrafica ma solo il tempo da cui si è conseguita la licenza: solitamente questa finestra temporale è di tre anni, ma in questo caso si riduce a uno solo. Nel dettaglio, l’articolo 117 comma 2-bis del Codice della Strada dispone che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW (o 75 cavalli) per tonnellata. Nel caso di veicoli di categoria M1 (le autovetture fino a nove posti, ndr) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW (o 95 CV).

Sono esclusi da queste limitazioni i veicoli adibiti al servizio di persone disabili in possesso di apposito pass e se il disabile è presente nel veicolo. Il rapporto potenza/tara dei veicoli immatricolati dopo il 4 ottobre 2007 è specificato nella pagina 3 del libretto di circolazione o del documento unico, mentre per i veicoli immatricolati prima si può usare il tool gratuito del Portale dell’Automobilista inserendo semplicemente la targa. La sanzione per chi guida una vettura non idonea è una multa da 165 a 661 euro con sospensione della patente da due a otto mesi. Tuttavia, la legge ammette un’eccezione: i neopatentati non dovranno rispettare alcun limite nel caso in cui siano affiancati da una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria (o per una categoria superiore: C o D) da almeno 10 anni. Ma c’è anche un’altra curiosità: il limite dei kW massimi viene applicata ai neopatentati, ma non vale durante le guide col foglio rosa.