Nuova guida per la mobilità: cosa cambia per gli automobilisti con Air-Connected Mobility e Fit2You Broker

Per chi acquista, guida o gestisce un’auto oggi, orientarsi tra assicurazioni, servizi digitali e nuove tecnologie può essere complicato. Proprio per questo la nomina di Claudio De Filippis alla guida congiunta di Air-Connected Mobility e Fit2You Broker rappresenta una notizia interessante anche per i consumatori finali.

L’obiettivo del nuovo gruppo è rendere la mobilità più semplice, trasparente e personalizzata, unendo tecnologia, dati e assicurazioni in un’unica esperienza pensata anche per chi usa l’auto ogni giorno.

Più chiarezza e servizi su misura per chi guida

Negli ultimi anni il mondo dell’auto è cambiato rapidamente: polizze sempre più complesse, offerte digitali difficili da confrontare e nuovi servizi legati ai dati del veicolo. L’integrazione tra Air-Connected Mobility e Fit2You Broker nasce per rispondere proprio a queste difficoltà.

Per l’automobilista significa poter contare su soluzioni più chiare e costruite sulle reali esigenze di utilizzo dell’auto: chilometri percorsi, stile di guida, tipo di veicolo e contesto urbano o extraurbano. I dati diventano così uno strumento utile per migliorare sicurezza, prevenzione dei rischi e gestione dei costi, invece di essere solo un elemento tecnico poco comprensibile.

Assicurazioni più flessibili: come scegliere meglio

Uno dei vantaggi concreti riguarda il mondo delle polizze auto. Fit2You Broker si distingue perché permette di combinare garanzie diverse, anche di compagnie differenti, creando coperture più personalizzate.

Per chi deve acquistare un’auto – nuova o usata – il consiglio è semplice: non fermarsi al prezzo più basso, ma valutare cosa è davvero incluso. Grazie a modelli assicurativi più flessibili, oggi è possibile scegliere solo le garanzie davvero utili (furto, incendio, eventi naturali, assistenza stradale) e adattarle al proprio profilo di guida. Questo approccio aiuta a evitare polizze “standard” poco adatte e a pagare solo per ciò che serve davvero.

Dati e tecnologia al servizio della sicurezza quotidiana

Air-Connected Mobility lavora sui dati di mobilità per migliorare la sicurezza e l’efficienza su strada, dal singolo automobilista fino alle flotte. Tradotto in termini pratici, significa servizi che possono aiutare a prevenire guasti, monitorare l’uso del veicolo e rendere più semplice la gestione post-vendita.

Sotto la guida di De Filippis, il gruppo punta anche a sviluppare piattaforme digitali intuitive, pensate per accompagnare l’automobilista lungo tutto il ciclo di vita dell’auto. Un’evoluzione che va nella direzione di una mobilità più consapevole, dove tecnologia e assicurazione diventano alleate di chi guida, e non complicazioni aggiuntive.

In un mercato in continua evoluzione, la vera differenza per il consumatore sarà scegliere partner capaci di semplificare le decisioni. Ed è proprio su questo terreno che il nuovo polo Air-Connected Mobility e Fit2You Broker intende fare la differenza.