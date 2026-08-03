CERCA SU INFOMOTORI
CERCA SU INFOMOTORI
SOCIAL
TOPDEALERS ITALIA
CERCA SU INFOMOTORI
CASE AUTO vedi tutte >>
Alfa Romeo
Audi
BMW
Citroen
Dacia
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Mazda
Mercedes
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen
Volvo
SOCIAL
TOP DEALERS ITALIA
Auto
Guide
Moto
Marche
Listino
Usato
Sport

Assicurazione moto scaduta: 15 giorni di copertura garantita, ma occhio alle esclusioni

Anche se la polizza moto è scaduta, la legge prevede un periodo di tolleranza di 15 giorni in cui il veicolo resta comunque coperto per la responsabilità civile. Un’estensione automatica e obbligatoria, sancita dall’articolo 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, che garantisce la continuità della copertura anche in caso di mancato rinnovo o di passaggio a un’altra compagnia.

Si tratta di una misura pensata per tutelare gli utenti della strada e per evitare che una semplice dimenticanza possa tradursi in assenza di risarcimento in caso di incidente. La Corte di Cassazione ha più volte confermato la validità di questo meccanismo, ribadendo la sua applicazione generalizzata e incondizionata.

La circolare del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2013 ha definitivamente chiarito che i 15 giorni di copertura post-scadenza restano validi in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l’assicurato abbia scelto di cambiare compagnia, di rinnovare con la stessa o di non rinnovare affatto. Questo principio si applica anche alle polizze semestrali o con pagamento frazionato, e non necessita di essere esplicitato nel contratto: si tratta infatti di una norma di legge.

Ma vale solo per la responsabilità civile

Tuttavia, è fondamentale sapere che questa estensione non copre tutte le garanzie presenti nel contratto assicurativo. I 15 giorni aggiuntivi si applicano solo alla RC Auto, cioè alla copertura obbligatoria per i danni causati a terzi. Tutte le garanzie accessorie, come furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali, assistenza stradale o copertura cristalli, scadono esattamente con il termine della polizza.

Pertanto, se durante il periodo di tolleranza si verifica un danno non legato alla responsabilità civile — ad esempio, un furto del mezzo o un incendiol’assicurato non potrà contare sul risarcimento se la copertura specifica non è stata rinnovata.

Una tutela utile, ma non totale

Il periodo di tolleranza dei 15 giorni rappresenta dunque una salvaguardia importante, ma non esonera il proprietario del veicolo dall’obbligo di regolarizzare la propria situazione assicurativa. È bene ricordare che la circolazione oltre i 15 giorni dalla scadenza espone a sanzioni gravi, tra cui multa, sequestro del veicolo e perdita della copertura assicurativa in caso di sinistro.

Per evitare problemi e mantenere una copertura piena — sia per la RC che per le garanzie accessorie — è sempre consigliabile rinnovare la polizza prima della scadenza o entro i 15 giorni successivi, senza affidarsi alla sola estensione automatica.

LISTINO E OFFERTE SPECIALI
Moto
News moto
Marche moto
Prove
Scooter
Articoli più letti
Assicurazioni auto 2026, batosta per 500.000 italiani: aumenti in arrivo
Assicurazioni auto 2026, batosta per 500.000 italiani: aumenti in arrivo
La Cassazione dice sì al risarcimento di riparazioni che superano il valore residuo dell'auto
La Cassazione dice sì al risarcimento di riparazioni che superano il valore residuo dell'auto
Assicurazioni online, allarme siti fantasma: come evitare le truffe
Assicurazioni online, allarme siti fantasma: come evitare le truffe

Top Dealers Italia
Top Dealers Italia


Top Partners Italia
Best Partners Italia

Infomotori.com - Quotidiano di informazione registrato presso il Tribunale di Vicenza n. 980 del 19.09.2000
founded by Ivana Gabriella Cenci and Carlo Valente - Direttore Responsabile: Ivana Gabriella Cenci
Edito da Caval Service srl, - P.IVA 02514810247 - Copyright 2026 © Tutti i diritti riservati.