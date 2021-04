Obbligo cambio gomme: dal 15 aprile si può passare alle estive

Il prossimo 15 aprile scatta la finestra temporale di un mese entro la quale mettersi in regola per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi

Anche quest’anno “quel” momento è arrivato: proprio come accade in autunno, anche la primavera del mondo a quattro ruote è contraddistinta, tra le tante cose, dal classico cambio gomme, che prevede solitamente il passaggio dalle invernali alle più performanti estive. Questa sostituzione, tuttavia, non può essere effettuata ai primi spiragli di sole e di caldo, ma come ben sapete è regolamentata dalla Legge, che fornisce una finestra temporale di un mese per provvedere all’operazione presso un gommista oppure… semplicemente da soli.

Per il 2021 il primo termine per effettuare il cambio gomme è il prossimo 15 aprile, il quale poi proseguirà per trenta giorni fino al 15 maggio, ultima “chance” per mettersi in regola con quanto previsto dal Codice della Strada. Tale passaggio, tuttavia, non va preso in considerazione da tutte quelle vetture che calzano i pneumatici “all season”, le cosiddette “quattro stagioni” che, in un certo senso, vanno bene sia per la stagione fredda che per quella torrida.

Lo stesso si può dire per le auto con gomme invernali altamente prestazionali, provviste di un codice di velocità pari a quello destinato alle estive presente sulla carta di circolazione. In questo caso, quindi, si potrà comunque circolare anche nei mesi caldi, tenendo presente tuttavia che tali pneumatici soffriranno le alte temperature in maniera maggiore delle classiche coperture estive, con il risultato di avere una usura più importante a discapito della sicurezza.

Chi, invece, sta attualmente utilizzando delle invernali “tradizionali” con indice di velocità inferiore rispetto a quello omologato e non provvederà al cambio con le estive entro il 15 maggio andrà incontro al pagamento di una sanzione tra 422 e 1.695 Euro, a cui si potrà aggiungere anche il ritiro del libretto. Uomo avvisato…