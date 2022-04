Pasqua 2022: attenzione al traffico, soprattutto venerdì 15 aprile!

Il weekend di Pasqua e Pasquetta si preannuncia a "rischio code" per i milioni di italiani in partenza per le vacanze: ecco le previsioni e i consigli per non avere sorprese

Il fine settimana che ci porterà a festeggiare la Pasqua e la Pasquetta è ormai alle porte: questo significa che milioni di italiani (secondo Federalberghi sono 14 per l’esattezza) si metteranno in viaggio per godersi qualche giorno di spensieratezza e di relax, il che potrebbe causare l’aumento di code e disagi principalmente in autostrada. Con la presenza del ponte successivo del 25 aprile, in aggiunta, il rischio di traffico sulle principali vie di comunicazione italiane diventa ancora più alto: come comportarsi per evitare di rimanere “imbottigliati”?

Se avete già programmato qualche giorno di vacanza, il consiglio più utile è quello di partire in anticipo approfittando della chiusura delle scuole da giovedì 14 aprile fino al prossimo martedì 19: nei giorni immediatamente successivi la situazione potrebbe diventare molto più “infuocata” e le giornate più caotiche, molto probabilmente, saranno quelli di venerdì 15 e di sabato 16 aprile, dove il traffico più sostenuto potrebbe riversarsi sull’A22 del Brennero, sull’A1 Milano-Napoli, sull’A14 Bologna-Taranto, sulle autostrade della Liguria e sull’A4 Torino-Venezia.

Molto più tranquille le giornate di Pasqua (domenica 17 aprile) e di Pasquetta, almeno fino al pomeriggio quando la maggior parte degli automobilisti torneranno su strade e autostrade per il ritorno verso le proprie abitazioni. Quando dovrete tornare a casa, tenete a mente di prendervi per tempo onde evitare grossi disagi su tutte le principali arterie di comunicazione.

Per agevolare lo scorrimento delle autostrade, fortunatamente sarà in vigore già dal 15 aprile il divieto di circolazione di tir e mezzi pesanti: stop ai camion quindi dalla giornata di venerdì nel pomeriggio, dalle 14 alle 22, in quella di sabato 16 dalle 9 alle 16, in quella di domenica 17 dalle 9 alle 22, in quella di lunedì 18 dalle 9 alle 22 e nell’ultima, quella di martedì 19 aprile, dalle 9 alle 14. In ogni caso, vi consigliamo di rimanere aggiornati sullo stato del traffico in tempo reale collegandovi alla piattaforma informazioni VAI dell’ANAS, utilizzando l’app Google Maps oppure chiamando in alternativa il call center di Autostrade (840.04.21.21) oppure il numero verde Pronto ANAS (800.841.148).