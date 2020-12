Patente auto: le migliori app per l’esame di teoria

Al giorno d'oggi i tradizionali libri su cui studiare per l'esame di teoria della patente B sono stati sostituiti da semplici e più immediate app per smartphone, disponibili sia per i sistemi Android che per quelli Apple

I tempi cambiano, così come i modi per prepararsi alle più svariate prove che la vita ci mette di fronte: una tra queste, per i più giovani, è sicuramente l’esame di teoria della patente B, il primo vero “scoglio” da superare che permette di avvicinarsi sempre di più al mondo dell’automobilismo a quattro ruote. Una volta i tradizionali quiz a crocette venivano preparati sui libri dell’autoscuola, oggi invece la tecnologia ha preso il sopravvento per cui è possibile esercitarsi anche con i nostri tanto amati/odiati smartphone e tablet, grazie ai quali sfruttare alcune delle migliori app presenti in commercio.

La prima che vi presentiamo si chiama Quiz Patente Ufficiale 2021: è realizzata da SoftBoom ed è disponibile gratuitamente sia per gli ambienti Android che per quelli della “mela morsicata“, dove è possibile esercitarsi con tutte le domande ufficiali che, poi, ci potremmo trovare durante l’esame vero e proprio. Le sue funzionalità? Innanzitutto mette a disposizione tutti i quesiti (aggiornati al 2019-2020) non solo per la patente B, ma anche per quella del ciclomotore (AM), della moto (A) e dei mezzi pesanti (C, D e superiori): questi sono fruibili attraverso delle simulazioni a tempo della prova reale e sono affiancati da video lezioni, manuali specifici e suggerimenti, mostrati qualora l’utente sbagli la risposta a una determinata domanda.

Passiamo alla seconda app, una tra le più quotate: si chiama Quiz Patente Nuovo, è gratuita sia per Android (con aggiornamento al 2021) che per i dispositivi Apple e permette di esercitarsi con tutte le tipologie di patente conseguibili presso un’autoscuola o da privatista (A, B, AM, CQC e superiori). Tra le sue caratteristiche vale la pena citare la presenza di tre lingue di configurazione (italiano, francese e tedesco) e una versione Pro a pagamento, che rimuove i banner pubblicitari presenti in quella “free” e introduce, allo stesso tempo, alcune funzioni aggiuntive come le guide formative per ogni singola domanda affrontata e le statistiche di quanti quiz corretti un utente abbia centrato sul totale della preparazione.

Terza app, stavolta specifica per la macchina: il suo nome è Quiz Patente B 2020 per tutti e, come le precedenti, è gratuita sia sul Google Play Store per i sistemi Android che sull’App Store per quelli con sistema operativo iOS. Le sue peculiarità? A dire il vero è molto simile a quelle che vi abbiamo appena presentato, dalle quali però si distingue per il maggior numero di lingue per la configurazione di base (sono disponibili anche l’arabo, lo spagnolo, il cinese, il romeno e l’albanese) e alcune funzionalità come la revisione degli errori commessi, il manuale completo fac-simile di quello fornito dall’autoscuola, il simulatore dell’esame di teoria e le video lezioni.

L’ultima app che vogliamo segnalarvi è quella creata da Egaf Edizioni: con il semplice nome di Quiz Patente 2020, permette di fare pratica con le domande delle patenti B, A, AM e superiori, dividendo il lavoro di studio in quattro parti, contraddistinte rispettivamente dai quiz specifici (Focus), dalle domande in ordine casuale (Pratica), dalla simulazione vera e propria dell’Esame e da quesiti personalizzati per far leva sui propri Punti Deboli. Ovviamente è gratuita, priva di pubblicità e disponibile sia per Android che per iOS, nei quali include le statistiche personali e la simpatica modalità “Target”, che permette di concentrarsi al meglio sull’obiettivo che si vuole conseguire. Geniale, no?