Voucher patenti: ad aprile arriva il bonus per i giovani autotrasportatori

Dal 1° aprile 2022 fino al 2026 chi vorrà conseguire la patente del camion potrà sfruttare un contributo dell'80% sui costi da sostenere entro il tetto massimo di 2.500 Euro

Una volta era un lavoro particolarmente ambito, oggi invece sta soffrendo per la mancanza di personale: essere un camionista richiede tanta determinazione sia per l’impegno giornaliero da sostenere che per la forte lontananza da casa, fattori che stanno limitando le ambizioni dei giovani professionisti dell’autotrasporto. Anche i costi da sostenere per il conseguimento delle patenti sono una variabile da considerare ed è per questo motivo che ad aprile 2022 arriverà un nuovo emendamento volto ad agevolare il turn-over di questo settore.

Con il “voucher patenti“, infatti, il Governo italiano vuole dare un aiuto ai camionisti del futuro nell’ottenere la licenza di guida necessaria per portare un autoarticolato, contraddistinto in un contributo dell’80% (fino al tetto massimo di 2.500 Euro) sull’importo totale da versare per avere in mano la tanto agognata abilitazione professionale.

Secondo quanto previsto dall’emendamento in Legge di Bilancio, questo bonus sarà disponibile dal 1° aprile 2022 fino alla fine del 2026 e potrà contare su uno stanziamento di 6 milioni di Euro per l’anno prossimo e di altri cinque per il periodo rimanente. Ora non resta che attendere il decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che convaliderà in maniera ufficiale l’iniziativa.

“Si tratta di una misura essenziale per consentire il ricambio generazionale nel settore, dove si registra un drammatica carenza di autisti per la scarsa attrattività della professione e gli alti costi di formazione per l’acquisizione delle patenti – ha commentato Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti – Adesso sarà importante continuare il proficuo dialogo con la Viceministra Bellanova per l’attuazione della norma nell’ambito del Tavolo Conducenti attivato presso l’Albo Autotrasporto del MIMS e garantire le condizioni per il recupero di dignità e competitività alle imprese di autotrasporto“.