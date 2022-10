Quali app permettono di controllare il traffico in tempo reale?

Da Google Maps all'applicazione ufficiale dell'ANAS, esistono diversi modi per verificare le condizioni del traffico sulle strade italiane

Se avete il presentimento di incontrare traffico in autostrada, esistono due modi per verificare se la vostra intuizione è corretta prima di rimanere bloccati in coda alle altre automobili: usare il navigatore del vostro sistema infotainment e accedere alla funzione mappe oppure, se sprovvisti, sfruttare alcune basilari applicazioni liberamente scaricabili su smartphone, che integrano appunto il controllo del traffico in tempo reale su una determinata via di comunicazione.

Le più importanti sono quattro e la prima è sicuramente quella più utilizzata in assoluto: stiamo parlando di Google Maps, che già in automatico fornisce una stima delle possibili congestioni stradali intorno alla nostra posizione con tanto di percorsi alternativi da prendere in considerazione per non rimanere “imbottigliati”. Se tale funzione non dovesse essere presente di default, è comunque sempre possibile attivarla manualmente utilizzando i comandi in successione Esplora – Mappa – Traffico.

La seconda più importante app per il controllo del traffico in tempo reale è Waze: si tratta di uno strumento particolarmente efficiente dal momento che le indicazioni vengono fornite direttamente dagli utenti, i quali possono segnalare colonne di auto anomale causa traffico oppure per lavori in corso. Sia questa che Google Maps sono solitamente chiamate in causa per l’indicazione di tratte congestionate e percorsi alternativi dall’applicazione ufficiale dell’ANAS (chiamata VAI), mentre un discorso a parte va affrontato per quella utilizzata da Autostrade per l’Italia.

La loro applicazione, denominata My Way, sfrutta le varie stazioni di monitoraggio dislocate lungo le principali tratte autostradali d’Italia, con le quali si può monitorare lo stato del traffico e anche i tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento della propria destinazione. La ciliegina sulla torta? Sicuramente la possibilità di osservare in tempo reale cosa succede lungo le principali vie di comunicazione tramite l’accesso alle immagini fornite dalle telecamere installate sul posto.