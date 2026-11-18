In presenza di fitta nebbia in autostrada, la sicurezza stradale diventa una priorità assoluta. L’Associazione sostenitori della Polizia stradale (Asaps) ha fornito dei preziosi consigli su come affrontare questa condizione e guidare con la nebbia in piena sicurezza per cercare di rendere più sicuri i viaggi quotidiani di tutti gli automobilisti.

Nebbia in Autostrada: ecco cosa fare

Prima di intraprendere un viaggio, è essenziale informarsi sulle condizioni meteo e di traffico. In caso di nebbia, l’Asaps raccomanda di viaggiare ad una velocità inferiore ai 50 km/h e di mantenere un’andatura moderata e costante, specialmente quando la visibilità è inferiore a 100 metri. Mantenere una corretta distanza di sicurezza è cruciale in condizioni nebbiose. Con la visibilità ridotta, è necessario avere più spazio per una frenata sicura. “Se viaggiamo a 100 km/h e ci servono circa 85 metri per fermarci fra tempo di reazione e frenata, e la visibilità è di 30-40 metri, alla prima macchina ferma (o in forte rallentamento) ci andremo ad infilare, sicuri, è matematico“, sottolinea l’Associazione.

Un altro suggerimento chiave è fare un corretto uso delle luci. Le luci anabbaglianti sono fondamentali per essere visibili agli altri automobilisti, mentre le luci di posizione possono aiutare a mantenere una presenza visibile anche in condizioni di scarsa visibilità. La segnaletica orizzontale e verticale diventa un riferimento fondamentale durante la guida in nebbia. Prestare particolare attenzione ai segnali stradali e ai marciapiedi può fornire un orientamento sicuro sulla strada. L’Asaps avverte inoltre di evitare di affrontare un percorso nebbioso se si è stanchi o affaticati. È consigliato non accodarsi ai veicoli che precedono a velocità eccessiva per le condizioni atmosferiche e di evitare soste sulla corsia di emergenza, a meno che non siano assolutamente necessarie.

In caso di necessità di fermarsi, azionare le luci intermittenti e di posizione per essere ben visibili agli altri automobilisti. L’uso del telefono cellulare è consigliato per richiedere soccorso senza scendere dal veicolo, riducendo il rischio di incidenti lungo le carreggiate. Il presidente dell’Asaps, Giordano Biserni, sottolinea che chiunque si senta in difficoltà nella guida in mezzo alla nebbia dovrebbe avere il coraggio di rinunciare al viaggio, optando per alternative più sicure e governabili. Un atto di coscienza che preserva la sicurezza di chi guida e degli altri utenti della strada.