Rc auto, scendono i prezzi: il costo medio in Italia è di 405 euro

Anche se avete scelto una compagnia online, una telefonata prima di sottoscrivere il contratto è meglio farla in ogni caso. Spesso grazie a situazioni particolari o piccole clausole è possibile abbassare anche notevolmente il premio dell'assicurazione, ma dovrete parlare con qualcuno per saperlo.

Il prezzo delle polizze è in continuo calo dal 2012 grazie alle offerte delle varie compagnie. Nel secondo trimestre di quest'anno il calo è stato dell'1,5%. I giovani neo patentati, però, vengono ancora tartassati

Oltre alle novità proposte dalle varie case, che ci mettono sempre di buon umore, qualche volta vi diamo anche delle belle notizie “di servizio”. E questa, ne siamo certi, è particolarmente gradita, visto che riguarda un tasto solitamente dolente come quello dei prezzi rc auto che – udite udite – sono in ribasso.

Scendono i prezzi Rc auto. Finalmente!

I numeri parlano chiaro: i prezzi delle rc auto stanno costantemente scendendo grazie alla politica aggressiva delle varie compagnie che, per sopravvivere nel mercato, applicano suoni sempre più importanti. Oggi, il prezzo medio in Italia è di circa 405 euro, il minimo da quando l’Ivass ne misura l’andamento. Nel secondo trimestre di quest’anno il calo è stato dell’1,5%. Il fenomeno, insomma, non è recente ma va avanti da diverso tempo, anche se oggi ci sono fattori, come ad esempio l’installazione della black box, che comportano diversi vantaggi relativamente al costo che deve sostenere il cliente, anche se il successo del dispositivo è molto altalenante, con picchi dove i prezzi delle polizze sono ancora alti, quasi al Sud, dove il 63% dei nuovi contratti prevede la presenza della black box.

In generale, però va segnala una discontinuità di prezzi Nord e Sud, così come restano alti i costi riservati ai neopatentati. Tra le città dove si spende di più c’è Napoli (con oltre 600 euro) seguita da Massa Carrara, Pistoia, Caserta e Prato (con tariffe che variano dai 500 ai 590 euro). Dove si spende meno? A Oristano bastano meno di 300 euro, coma ad Aosta (298 euro), Enna, Biella, Vercelli, Pordenone e Campobasso. A livello nazionale, i ragazzi fino a 24 anni pagano in media 735 euro, costo che si va riducendo con l’età. Per gli over 60 il premio medio è di circa 379 euro.